Рябков: Россия предложила США диалог по теме стратегической стабильности

Москва выступила с предложением к Вашингтону о налаживании диалога по вопросам стратегической стабильности. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в ходе своего выступления на совещании комитетов Совета Федерации РФ по международным делам и обороны.

Замглавы российского МИД отметил, что целью подобных переговоров может стать создание "среды бесконфликтного существования". "Хотел бы отметить, что мы уже предложили администрации Байдена запустить диалог по стратегической стабильности в русле того, о чем заявил Владимир Путин, имея в виду рассмотрение озабоченностей в этой сфере и поиск путей урегулирования имеющихся проблем", - приводит слова Рябкова пресс-служба Совета Федерации.

Сергей Рябков также заявил, что система контроля над вооружениями в настоящий момент находится в кризисе. "На фоне болезненной трансформации системы международных отношений, которая связана со стремлением США и группы их союзников сохранить свое доминирование в мире и односторонние преимущества, расширить возможности по оказанию военно-политического давления на оппонентов, под вопросом оказывается и сама концепция, и составные части контроля над вооружениями", - подчеркнул дипломат.

Он отметил, что в Вашингтоне верят в возможность достичь для себя абсолютной безопасности. "Контроль над вооружениями, исходя из этой посылки, в значительной мере становится для них обузой, обременением, поскольку он сковывает возможности по наращиванию военного потенциала и осуществлению силового давления на оппонентов", - заключил Сергей Рябков.