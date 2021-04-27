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27.04.2021 08:57
Рубрика: Экономика

Роспотребнадзор предупредил об опасном мясе для шашлыка

Текст: Евгений Гайва
Мясо с зеленоватым оттенком может представлять опасность для здоровья, если его приобрести для шашлыка, предупредили в Роспотребнадзоре.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

"Откажитесь от покупки мяса, которое имеет зеленоватый оттенок. Хотя продавцы и утверждают, что оно окислилось под воздействием кислорода, но это не так", - указывают в ведомстве.

Фото: Томас Тхайцук/РИА Новости
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На свежем мясе не должно быть обширных темных пятен. Они появляются, когда продукт лежит более 24 часов при комнатной температуре. При этом темные прожилки не опасны. Чаще всего они образуются в результате выделения йода из волокон.

Также опасно мясо с ярко-желтым или бурым цветом жира. "Если вы заметите мясо с таким цветом сала, то, возможно, животное было больное. На поверхности жира не должно быть влаги", - отмечают специалисты.

Также о несвежем и опасном мясе будет говорить неприятный запах. Нормальный запах мяса должен быть приятным, иногда с легким ароматом молока. В случае покупки некачественного мяса можно получить тяжелое отравление.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Проверить свежесть мяса можно надавив на него подушечкой пальца. Если после этого поверхность быстро приняла прежнюю форму, значит, мясо свежее. Полежав дольше положенного срока при комнатной температуре или в охлажденном виде, мясо теряет плотную структуру из-за разрыхления волокон и после надавливания не принимает первоначальную форму.

Цвет мяса может быть от светло-красного до темно-бордового, этот параметр зависит от возраста животного.

Как отметили в Роспотребнадзоре, опасно покупать мясо на уличных лотках в местах несанкционированной торговли, с машин, вдоль дорог.

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