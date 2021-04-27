Роспотребнадзор предупредил об опасном мясе для шашлыка

Мясо с зеленоватым оттенком может представлять опасность для здоровья, если его приобрести для шашлыка, предупредили в Роспотребнадзоре.

"Откажитесь от покупки мяса, которое имеет зеленоватый оттенок. Хотя продавцы и утверждают, что оно окислилось под воздействием кислорода, но это не так", - указывают в ведомстве.

На свежем мясе не должно быть обширных темных пятен. Они появляются, когда продукт лежит более 24 часов при комнатной температуре. При этом темные прожилки не опасны. Чаще всего они образуются в результате выделения йода из волокон.

Также опасно мясо с ярко-желтым или бурым цветом жира. "Если вы заметите мясо с таким цветом сала, то, возможно, животное было больное. На поверхности жира не должно быть влаги", - отмечают специалисты.

Также о несвежем и опасном мясе будет говорить неприятный запах. Нормальный запах мяса должен быть приятным, иногда с легким ароматом молока. В случае покупки некачественного мяса можно получить тяжелое отравление.

Проверить свежесть мяса можно надавив на него подушечкой пальца. Если после этого поверхность быстро приняла прежнюю форму, значит, мясо свежее. Полежав дольше положенного срока при комнатной температуре или в охлажденном виде, мясо теряет плотную структуру из-за разрыхления волокон и после надавливания не принимает первоначальную форму.

Цвет мяса может быть от светло-красного до темно-бордового, этот параметр зависит от возраста животного.

Как отметили в Роспотребнадзоре, опасно покупать мясо на уличных лотках в местах несанкционированной торговли, с машин, вдоль дорог.