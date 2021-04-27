Россиян предупредили о риске передачи энцефалита через молоко

Вирус клещевого энцефалита может передаваться человеку не только через укусы, но и при употреблении сырых молочных продуктов. Лидируют по степени риска козье молоко и сыр, заявила начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия. Опасность представляет и коровье молоко.

"Если корову кусал клещ и в ее крови есть вирус энцефалита, то некипяченое молоко может привести к заражению человека", - уточнила специалист в интервью порталу "Доктор Питер".

Клещевой энцефалит поражает центральную и периферическую нервную системы. Осложнения могут привести к параличу и смерти. Основные симптомы - слабость в конечностях, мышцах шеи, онемение кожи лица и шеи. В большинстве случаев болезнь сопровождается ознобом и повышением температуры.