Российские индустриальные парки создали девять тысяч новых рабочих мест

В 2020 году на территории действующих и создаваемых российских индустриальных парков пришло 807 новых компаний, в результате чего появилось около девяти тысяч новых рабочих мест, рассказал замминистра промышленности и торговли Алексей Беспрозванных на презентации восьмого выпуска ежегодного отраслевого обзора "Индустриальные проекты России - 2021".

Всего по итогам прошлого года в открытие новых производств было привлечено более 180 млрд рублей инвестиций.

"Конечно, мы ощутили просадку: инвестиции за год снизились на 16% в сравнении с 2019 годом. Но с учетом пандемии считаем эти показатели вполне приемлемыми. Этого результата нам удалось достигнуть благодаря совместной работе с регионами и управляющими компаниями парков", - уточнил Беспрозванных.

Прямая финансовая поддержка индустриальных парков осуществляется в рамках двух механизмов: субсидирование части процентов по кредитам, привлекаемым управляющими компаниями на строительство инфраструктуры, и компенсация затрат регионам на создание парков. Во втором случае размер компенсации зависит от объема поступивших в федеральных бюджет налогов и таможенных пошлин от деятельности резидентов парков.

Индустриальные парки - это специальные территории для размещения новых производств практически любой индустрии, обеспеченные энергией и инфраструктурой. Руководство площадками осуществляют специальные управляющие компании.