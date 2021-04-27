Новости

Производство вакцины "Спутник V" начнется в Беларуси 30 апреля 16:20
Гособвинение запросило от 7 до 16 лет обвиняемым по делу Голунова 16:19
Мишустин поздравил депутатов и сенаторов с Днем российского парламентаризма 16:19
Во Франции по подозрению в терроризме задержаны семь человек 15:59
Беларусь пока не приняла решение о визите Лукашенко на парад Победы в Москву 15:50
Белоусов назвал правительственный прогноз по инфляции 15:43
Почта России изменила режим работы отделе­ний на майские праздн­ики 15:28
Краснов: В России и Беларуси раскрывается лишь четверть киберпреступлений 15:25
СМИ: УЕФА расширит заявку для сборных на чемпионат Европы 15:15
HBO официально объявила о старте работы над приквелом "Игры престолов" 15:12
Металлурги ответили на претензии ФАС по ценам на рынке 15:09
В новом учебном году стартует программа наставничества в здравоохранении 14:54
Российские индустриальные парки создали девять тысяч новых рабочих мест 14:51
ФК "Химки" ведет переговоры со "Спартаком" о выкупе прав на Мирзова 14:48
Минпросвещения заменит учебники по истории в колледжах 14:42
Трафик по Крымскому мосту в 2021 году вырос на 22 процента 14:27
В Саудовской Аравии пресекли попытку нападения на порт 14:02
Улице Смоляной в Петербурге вернули название 150-летней давности 13:59
Украина объявила консула России в Одессе персоной нон грата 13:49
Кибератаки на "Вектор" в период создания вакцины от COVID выросли в 4 раза 13:47
Путин может посмотреть фильм о летчике Девятаеве 13:42
Проблему обманутых дольщиков в Подмосковье обещают закрыть в 2023 году 13:31
Испанскому министру прислали окровавленный нож 13:28
Узбекистан, Сербию и Монголию пригласят на мероприятия под эгидой ОДКБ 13:28
Минфин предложил провести эксперимент по маркировке импортного алкоголя 13:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Москве опубликовали онлайн-график отключения горячей воды
В Москве опубликовали онлайн-график отключения горячей воды
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
27.04.2021 14:51
Рубрика: Экономика

Российские индустриальные парки создали девять тысяч новых рабочих мест

Текст: Алексей Любовецкий

В 2020 году на территории действующих и создаваемых российских индустриальных парков пришло 807 новых компаний, в результате чего появилось около девяти тысяч новых рабочих мест, рассказал замминистра промышленности и торговли Алексей Беспрозванных на презентации восьмого выпуска ежегодного отраслевого обзора "Индустриальные проекты России - 2021".

Фото: Пресс-служба комплекса социального развития Москвы
Ракова: В Москве на 77% сократился уровень безработицы по сравнению с осенним пиком

Всего по итогам прошлого года в открытие новых производств было привлечено более 180 млрд рублей инвестиций.

"Конечно, мы ощутили просадку: инвестиции за год снизились на 16% в сравнении с 2019 годом. Но с учетом пандемии считаем эти показатели вполне приемлемыми. Этого результата нам удалось достигнуть благодаря совместной работе с регионами и управляющими компаниями парков", - уточнил Беспрозванных.

Прямая финансовая поддержка индустриальных парков осуществляется в рамках двух механизмов: субсидирование части процентов по кредитам, привлекаемым управляющими компаниями на строительство инфраструктуры, и компенсация затрат регионам на создание парков. Во втором случае размер компенсации зависит от объема поступивших в федеральных бюджет налогов и таможенных пошлин от деятельности резидентов парков.

Индустриальные парки - это специальные территории для размещения новых производств практически любой индустрии, обеспеченные энергией и инфраструктурой. Руководство площадками осуществляют специальные управляющие компании.

Экономика Бизнес Экономика Работа Занятость Рынок труда

Главное сегодня

В ПФР разъяснили, когда пенсионеры смогут получить проиндексированную пенсию
Песков напомнил о намерении Путина не обсуждать Донбасс с Зеленским
Минпросвещения заменит учебники по истории в колледжах
Подмосковье приступает к программе реновации жилья
Песков: Россия продолжит контакты с Бразилией по "Спутник V"
Некоторым категориям работников будет легче получить доплаты к пенсии
В РАН назвали самые востребованные профессии будущего