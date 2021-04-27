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27.04.2021 17:07
Рубрика: Культура

Российские проекты вышли в финал престижной премии Webby Awards

Текст: Сусанна Альперина

Webby Awards - престижная международная премия, отмечающая наиболее выдающиеся достижения в digital-сфере. В 2021 году премия вручается в 25-й раз, победители будут объявлены 18 мая. А до шестого мая длится зрительское голосование Webby Awards People's Voice - так что любой желающий может поддержать наших участников. В этом году их несколько. Документальный проект RT (Russia Today) к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и документальный фильм медиаплатформы Redfish. Они стали финалистами в пяти категориях Webby Awards.

Фото: Стас Левшин/ БДТ
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Документальный проект RT #СтраницыПобеды вышел в финал в категории Social Content Series & Campaigns: Education & Discovery. #СтраницыПобеды рассказывают историю Великой Отечественной войны сквозь призму новых медиа и цифрового искусства на пяти платформах: Twitter, Instagram, Facebook, "ВКонтакте" и YouTube. Проект "Бесконечное письмо", созданный в рамках #СтраницПобеды в сотрудничестве со студентами Школы дизайна РАНХиГС и профессиональными художниками-графиками Михаилом Соркиным и Петром Банковым, - в финале трех категорий: Social Content Series & Campaigns: Culture & Lifestyle, Social Content Series & Campaigns: Education & Discovery и Features: Best Use of Stories. "Бесконечное письмо" сочетает строки из фронтовых писем с иллюстрациями на их основе.

Медиаплатформа Redfish стала финалистом в категориях Documentary: Longform и General video: News & Politics с фильмом Favela Lockdown: Brazil"s Gangs Fighting COVID-19. Redfish входит в структуру Ruptly - международного мультимедийного видеоагентства телеканала RT. Команда Redfish проводит собственные расследования и создает короткометражные документальные ленты, посвященные социально-экономическим проблемам.

Также в шорт-лист престижной премии вошел российский проект "Пой, район!". Лаборатория "Гигарама" (холдинг News Media) поборется за главную награду Best Use of Video or Moving Images. В номинацию вошли еще четыре международные работы из Дании, Гонгконга, США и Канады.

Проект "Гигарамы" "Пой, район!" (Sing, My District!) посвящен комплексной реализации программы "Мой район" и модернизации Московского нефтеперерабатывающего завода, которые определили новую реальность Капотни. В оригинальном интерактивном видеоролике с использованием совмещения съемок двух разных объектов НПЗ и инфраструктуры района в ЮВАО лаборатория представила параллельные процессы реновации городской среды и реконструкции завода как единое целое. Поддержать российский проект (Gigarama, LLC) можно здесь. Кстати, в конкурсе участвует около 13,5 тысячи работ со всего мира. В этом году за награду поборются компании Netflix, HBO, Marvel, Google, Spotify и многие другие.

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