Российскую продукцию нужно страховать дизайном

Дизайн - визитная карточка креативных индустрий и ключевое условие конкурентоспособности в мире, где никого не удивишь высокими потребительскими качествами товара. Однако в России промышленный или индустриальный дизайн до сих воспринимается как необязательная опция. Как исправить эту ситуацию, чиновники, ученые и бизнесмены обсудили в ходе дискуссии "Промышленный дизайн как технология конкурентной борьбы" на IPQuorum 2020 Tech for Content.

Компании, вкладывающиеся в дизайн продукции, растут в два раза быстрее, заявил президент Союза дизайнеров России Виталий Ставицкий. "Согласно Value Design Index компании, инвестирующие в дизайн, развиваются на 211% быстрее и эффективнее. Индекс Mckenzie говорит о том же. Наше исследование емкости рынка российского дизайна пришло к сходным данным. Есть и еще более оптимистичные цифры: Британский совет по дизайну провел исследование, которое показало, что каждый инвестированный фунт приносил до 20 фунтов прибыли. Дизайн - это в первую очередь экономика", - отметил он.

Во всем мире дизайн играет значимую роль в развитии промышленности. Его польза особенно очевидна, если учесть, что траты на промышленный дизайн в стандартном случае составляют 1% стоимости продукции. Дизайн создает новые рыночные ниши, формирует маркетинговые мифы, иногда целые религии, как Apple. В конце концов, повышает самооценку работников. "Промышленные специалисты начинают чувствовать себя людьми", - отметил основатель Smirnov Design Сергей Смирнов.

Между тем в России промышленный, или индустриальный, дизайн не признается как самостоятельная отрасль. Он фактически растворен в маркетинге и смежных областях. Несмотря на позитивные примеры, такие как футуристическое ружье Ultima, выпущенное концерном "Калашников" или трамвай R1 в исполнении "Уралвагонзавода", некоторые бренды до сих пор пытаются выходить на рынок, не имея никакого дизайна вовсе. Однако все чаще отсутствие сознательной, качественной, продуманной "антропоцентричной" проектировки изделия приводит к рыночному провалу, товар просто не покупают. По словам руководителя отдела индустриального дизайна ПАО "Сбербанк" Sber Automotive Technologies Максима Кузина, отсутствие дизайна в современном мире становится своеобразным "стопером" или "блокером".

Решение проблемы участники встречи видят в государственном стимулировании спроса. Сегодня в "Сколково" стартапы могут получить для своей продукции бесплатный дизайн. Этой услугой уже воспользовались в том числе такие компании, которые совершенно не планировали вкладывать деньги в эстетику или юзабилити своего продукта, например производители датчиков, оборудования для труб.

Сергей Смирнов отметил, что государство могло бы предоставить услугу бесплатного дизайна в отрейтингованных бюро любым российским бизнесам, а там, где речь идет о государственных деньгах, - даже сделать эту услугу обязательной. Дизайн мог бы стать инструментом защиты государственных инвестиций.

"Мы редко видим на улицах поломанные автомобили Audi или BMW, потому что такие автомобили продаются сразу вместе со страховкой. Такой страховкой для российской продукции мог бы стать качественный дизайн", - добавил Максим Кузин.

Среди других механизмов - популяризация знаний о дизайне, развитие инструмента роялти для дизайнеров и, разумеется, участие в экспертных дискуссиях на площадках Федерации креативных индустрий и Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям с целью корректировки существующих дорожных карт развития отрасли.

В дискуссии также приняли участие заместитель директора Департамента стратегического развития и корпоративной политики Министерства промышленности и торговли РФ Алексей Матушанский, заведующий кафедрой промышленного дизайна Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А.Л. Штиглица (СПГХПА) Сергей Хельмянов, директор дизайн-студии 2050 Lab Максим Чащин. Провел беседу генеральный директор Федерации креативных индустрий Игорь Намаконов.

Всего в течение двух дней на IPQuorum пройдет свыше 60 сессий, дискуссий и мастер-классов. Все воркшопы будут бесплатными и пройдут на специальной площадке IPQlab.

Организаторы Форума - Министерство культуры Российской Федерации, Фонд "Сколково", Ассоциация IPChain. Соорганизаторами и партнерами Форума выступают Федерация интеллектуальной собственности (ФИС), Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП), Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO), Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP. Коммуникационный партнер Форума - агентство комплексных коммуникационных решений Prophet. Официальный партнер Форума - холдинг "Газпром-Медиа". Партнер вечернего мероприятия - Первое музыкальное.

Мероприятие пройдет при поддержке Роскультцентра, Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), Ассоциации анимационного кино России (ААК), Банка "Новый век", киностудии мультипликационных фильмов "Союзмультфильм", "Смыслотеки", MEDIANA, Russian Seasons, IPEX, IPCodex, Fonmix, Co-Fi, n"RIS, IPEX, Universal University, Alpina B2B.

Генеральные информационные партнеры IPQuorum 2021: Tech for Content - ТАСС и издательский дом "Коммерсантъ". Информационные партнеры - Forbes, "Российская газета", МИЦ "Известия", Союз журналистов России, информационное агентство InterMedia, "АртМосковия", газета "Культура", Евразийская патентная организация (ЕАПО), "КиноРепортер" - главный журнал о кино и телевидении, медиахолдинг "Регионы России", информационное агентство "Федерал Пресс", журналы "Стратегия", "Эксперт" "Инвест-Форсайт" и "Точка АРТ", порталы "Наука и жизнь", "Культуромания", ICT-Online, Expomap, Devdiscourse, ComNews, MovieStart, Telesputnik, MIXED.NEWS, Kino-Teatr.ru, ГАРАНТ, Агентство креативных индустрий, "Типичная Москва" и "Цифровая экономика".

Фонд "Сколково" - некоммерческая организация, созданная в 2010 году и исполняющая функции управляющей компании Инновационного центра "Сколково". Цель Фонда - поддержка технологического предпринимательства в России и коммерциализация результатов научно-исследовательской деятельности.

Ассоциация IPChain создана в 2017 году Фондом "Сколково", Всероссийской организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), НИУ "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), Российским союзом правообладателей (РСП), Санкт-Петербургским национальным исследовательским университетом информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), Российским авторским обществом (РАО), Ассоциацией правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства (УПРАВИС), Банком "Новый век".

Партнерами Ассоциации и непосредственными участниками проекта IPChain выступают Министерство культуры РФ, Министерство образования и науки РФ, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) и Федеральный институт промышленной собственности.

Основная цель Ассоциации IPChain - формирование стандартов, технологий и инструментов взаимодействия участников рынка интеллектуальных прав в цифровой среде.

IPQuorum - коммуникационный бренд - создан Ассоциацией IPChain и Евразийской конфедерацией обществ правообладателей с целью организации постоянно действующих международных коммуникационных площадок для диалога с мировым сообществом по вопросам развития сферы интеллектуальной собственности в условиях цифровой экономики.

IPQuorum - трансграничная коммуникационная сеть, которая связывает участников мирового рынка интеллектуальной собственности, представителей творческих индустрий, отраслевых новаторов, экспертов-визионеров, венчурных инвесторов, национальных и международных регуляторов.

Под брендом IPQuorum на ежегодной основе проводится серия мероприятий в России и за рубежом, комплекс выставок, конференций, дискуссий, презентаций и бизнес-сессий, призванный стать драйвером качественных изменений глобального рынка интеллектуальной собственности, развития сфер изящных (beaux-arts) и промышленных искусств (arts industriels) как полноправных субъектов цифровой экономики.

Работа всех коммуникационных площадок IPQuorum направлена на поиск прикладных инфраструктурных и системообразующих решений для инновационного развития сферы интеллектуальной собственности.