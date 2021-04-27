Счетная палата оценила влияние Корпорации МСП на малый бизнес

Поддержкой национальной гарантийной системы (НГС) за 5,5 года воспользовались менее 1% субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в госреестр. Это говорит о том, что НГС не может оказывать существенного влияния на развитие малого бизнеса, указывает Счетная палата в отчете о масштабной проверке эффективности Корпорации МСП.

C 2017 года Корпорация является ключевым элементом в системе развития малого бизнеса, координирует региональные гарантийные организации, помогая получать кредиты компаниям, у которых нет достаточных залогов, развивает "Бизнес-навигатор". В 2017-2020 годах она получила из бюджета 27,5 млрд рублей. За этот период, несмотря на меры поддержки, доля МСП в экономике и число занятых в секторе снизились.

За период с 2015 по середину 2020 года координируемые Корпорацией участники НГС предоставили более 52 тысяч независимых гарантий и поручительств более чем 34 тысячам субъектов МСП и организаций инфраструктуры поддержки на общую сумму 658,4 млрд рублей, это обеспечило консолидированный объем финансовой поддержки в 1,42 трлн рублей. Гарантиями и поручительствами непосредственно Корпорации были обеспечены около 1,4% общего объема кредитов, предоставленных субъектам МСП в 2018 и 2019 годах. Счетная палата отмечает факты предоставления Корпорацией поддержки субъектам МСП, аффилированным с крупным бизнесом, в объеме более 3,6 млрд рублей.

По оценке Счетной палаты, Корпорация может продолжать наращивать обязательства. Объем ее выплат по гарантиям на 30 сентября 2020 года составил лишь 2,13 млрд рублей, или 1,8% выданных гарантий, хотя при учреждении Корпорации потери при дефолтах заемщиков прогнозировались на уровне 4,6-5,8%. Это означает, что малому и среднему бизнесу можно доверять, и Корпорация в дальнейшем может предоставлять ему гарантии по кредитам на более выгодных условиях, считает президент "ОПОРЫ России" Александр Калинин.

Корпорация МСП регулярно перевыполняла почти все KPI (во многих случаях в несколько раз), но, подчеркивает Счетная палата, при этом не повышала их, в то же время в KPI не учитывались число занятых в МСП (оно стало сокращаться с 2018 года) и темпы роста выручки в секторе (в 2017-2019 годах они не превысили уровень инфляции).

Как отмечает Счетная палата, среднемесячная зарплата членов правления корпорации с учетом выполнения KPI составляла в разные годы 3,2-3,4 млн рублей на человека, а работников Корпорации без членов правления - около 380 тысяч рублей (в два раза больше средней зарплаты в сфере финансов в Москве).

Несмотря на господдержку, число занятых в малом бизнесе стало снижаться еще до пандемии

В конце 2020 года правительство одновременно с назначением нового руководителя Корпорации МСП (вместо Александра Бравермана им стал Александр Исаевич) изменило структуру ее управления. В рамках реформы институтов развития Корпорация МСП присоединится к "ВЭБ.РФ". В ближайшее время Корпорация должна представить новую стратегию развития. "Безусловно, акцент будет сделан на увеличение количества компаний, получивших поддержку Корпорации", - сообщил Александр Исаевич. По его словам, за первый квартал 2021 года поддержка в рамках НГС выросла на 38% к тому же периоду 2020 года. "Диалог с предпринимателями показал, что важно развивать новые нефинансовые сервисы поддержки, - сказал Исаевич. - Корпорация уже запустила акселерационные программы для технологичных представителей МСП, до конца года будут проведены аналогичные программы и для других отраслей. Также готовим проекты в сфере наставничества, помощь в выходе на новые рынки сбыта и другие стратегические направления, которые представим в ближайшее время".