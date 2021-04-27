Неослабевающая санкционная истерия вокруг России и громкие заявления об "исчезающе ничтожных возможностях" диалога с западными партнерами шумно забалтывают, а фактически заслоняют взаимодействие, которое все же ведется. Одним из примеров такого рода сотрудничества является работа на полях международных межпарламентских площадок.

На повестку недавно прошедшей 52-й сессии Межпарламентской Ассамблеи (МПА) государств - участников СНГ были вынесены весьма серьезные проблемы, решение которых даже в условиях существующего кризиса требует только коллективного решения.

Парламентарии собрались очно, впервые с начала пандемии. В числе весьма представительных участников - председатели парламентов и палат Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Узбекистана. В режиме видео-конференц-связи к ним присоединились коллеги из Беларуси и Таджикистана. Стержневой темой пленарного заседания Ассамблеи стала роль парламентов государств - участников МПА СНГ в законодательном регулировании миграционных процессов в период пандемии. Влияние пандемии на мобильность населения, необходимость разработки гибкого миграционного регулирования в чрезвычайных условиях, уязвимость трудовых мигрантов перед вынужденными ограничениями, расширение доступа к услугам здравоохранения, развитие системы правовой защиты мигрантов, недопущение и пресечение дискриминации, проблема толерантного отношения к мигрантам, сохранение миграционных ресурсов и снижение негативного влияния сокращения миграции на экономику - те основные вопросы, которые легли в основу дискуссии парламентариев и руководителей профильных европейских организаций: Европейского регионального бюро ВОЗ, Европейского Регионального Офиса Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Европейского бюро Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Бюро Международной организации по миграции в Москве.

Участники заседания договорились продолжить совместное обсуждение вопроса о законодательном регулировании миграционных процессов в период пандемии на конференции "Всеобщий охват услугами здравоохранения и цели устойчивого развития", которая пройдет по инициативе Европейского бюро ВОЗ на площадке Межпарламентской Ассамблеи СНГ осенью 2021 года.

Центральным мероприятием форума стала международная парламентская конференция "Глобальные вызовы и угрозы в условиях пандемии COVID-19. Терроризм и насильственный экстремизм", организованная совместно с Парламентской ассамблеей Совета Европы, Парламентской ассамблеей ОБСЕ, Парламентской ассамблеей Средиземноморья, а также Контртеррористическим управлением ООН. На пленарных заседаниях и четырех сессиях участники заинтересованно обсудили целый блок вопросов, прямо или косвенно касающихся этой непростой и чрезвычайно болезненной темы.

В конференции приняли участие высокопоставленные представители соответствующих международных институций, например, председатель ПАСЕ Хендрик Дамс, председатель Исполнительного комитета - Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, заместитель Генсекретаря ООН, Исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности Гада Вали, председатель Парламентской конференции Балтийского моря Пюрю Ниеми, Генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток, Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи Средиземноморья Серджио Пьяцци, заместитель директора Контртеррористического управления ООН, руководитель направления специальных проектов и инноваций Мауро Миедико, многие другие уважаемые деятели международной политики с весьма высоким статусом, проявляющие готовность к нормальной работе с нами и, как показывает практика, эту работу успешно ведущие.

Серьезный интерес экспертов вызвало обсуждение действующих правовых механизмов международного сотрудничества в противодействии терроризму и экстремизму, был приведен анализ имеющейся системы этих механизмов и средств, сформированных и представленных в официальных документах ООН. На другой тематической сессии оценивались актуальные террористические угрозы и масштабы требуемых усилий для их предотвращения. Рассматривались темы уголовного преследования, последующей реабилитации и реинтеграции террористов в общество, обсуждались проблемы, связанные с иностранными боевиками и с их семьями. Говорили об особенностях способов финансирования и планирования террористической деятельности, об угрозах, исходящих от рецидивов терроризма, была дана оценка текущим международным усилиям по предотвращению всех форм насильственного экстремизма.

Отдельная сессия была посвящена вопросам защиты прав жертв терроризма и возможностям компенсации им страданий и потерь, а также подготовке типовых законодательных положений, касающихся жертв терроризма, которые должны стать моделью для разработки и внедрения подобного законодательства там, где оно отсутствует, и соответствовать последним достижениям в этом вопросе.

Вообще пандемия оказалась важным фактором влияния на множество проблем и угроз, казалось бы, известных и хорошо изученных. Однако она осложнила и без того непростые решения, потребовала по-иному взглянуть на опасности для людей, связанные с терроризмом и экстремистской деятельностью. А эти опасности стали еще более серьезными и острыми в контексте кризиса COVID-19, который усугубил существующие факторы уязвимости и создал условия, способствующие распространению террористами и воинствующими экстремистами своей деструктивной идеологии и углубляющие раскол и радикализацию в обществе.

Тема пандемии прозвучала даже в названии сессии с гражданским и мирным содержанием: "Демократии перед лицом пандемии COVID-19". Здесь обсуждались проблемы функционирования и эффективности взаимодействия международных институтов в условиях пандемии и ее влияния на общественные отношения, на ключевые вопросы противодействия международному терроризму и экстремизму. Надо отметить, что модераторами всех сессий были участники из перечисленных выше международных структур: МПА СНГ, ПАС, КТЦ ООН, ПА ОБСЕ, ПАСЕ.

Запад пытается санкционной истерией и громкими заявлениями шумно заболтать, заслонить взаимодействие с Россией, которое все же ведется

Одним из итогов работы 52-й сессии Межпарламентской Ассамблеи стала яркая очевидность заинтересованности международных участников политического процесса в совместной работе над совместной повесткой хотя бы просто потому, что имеется целый ряд вопросов, требующих коллегиального (то есть совместного) участия в их решении. А для этого непременным условием является коллективная работа. Высокопрофессиональная и непростая по сути, но совместная... Надо руководствоваться соображениями разумного конструктивизма.