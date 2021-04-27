Школьники сдадут тренировочный ЕГЭ по информатике на компьютерах

Рособрнадзор сегодня, 27 апреля, проводит всероссийский тренировочный ЕГЭ по информатике на компьютерах. В "пробнике" участвуют более 62 тысяч выпускников.

Напомним, вплоть до прошлого года ребята писали ЕГЭ по информатике на бумажных бланках. А в 2021 году 11-классники впервые будут сдавать этот экзамен на компьютерах.

- Перед вводом компьютерного ЕГЭ по информатике в штатный режим мы еще раз проверили работоспособность техники и программного обеспечения, - говорит руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Всего в апробации будет протестирована работа 3 447 пунктов проведения экзаменов: будет по максимуму задействована вся техника (включая резервную). В тренировке примут участие около 86,5 тысячи специалистов. Более того, в тех регионах, где это позволяет эпидситуация, тренировочный ЕГЭ пройдет с участием выпускных классов: ребята смогут еще раз пройти весь алгоритм.

- Планируется участие в тренировке более 62 тысяч выпускников, - сообщает Рособрнадзор.

Познакомиться с программным обеспечением, которое будет использоваться на ЕГЭ по информатике, можно также при помощи специального тренажера.