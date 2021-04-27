Школы и вузы уйдут на каникулы с 1 по 10 мая

Школам рекомендовано не работать с 4 по 7 мая. А детским садам - организовать дежурные группы. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

"Школам рекомендуем не работать, учреждениям допобразования - тоже, - заявил он. - Работают только детские сады, дежурные группы, по необходимости".

По словам министра, дежурные группы в детсадах будут открыты для детей тех родителей, кто обязан продолжить работу в эти дни. Таким образом, у большинства ребят в мае будут небольшие каникулы. Регионы уже начали объявлять о том, чем планируется занять детей с 1 по 10 мая. Так, в Челябинской области в нерабочие дни будет организовано бесплатное посещение музеев. А в Пермском крае учителям рекомендовано организовать в период с 4 по 7 мая консультации для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Если на эти дни были запланированы контрольные работы, то их перенесут.

Как рассказали в минобрнауки, студенты вузов тоже смогут уйти на дополнительные каникулы. Все будет определяться приказом ректора и новым графиком учебного процесса.

Напомним, предложение продлить майские праздники за счет нерабочих дней между ними поступило президенту Владимиру Путину от Роспотребнадзора. Глава государства идею поддержал и подписал соответствующий указ. Это позволит добиться более стабильной эпидемиологической обстановки.