Сингапур стал самой безопасной страной во время пандемии COVID-19

Сингапур занял первое место в рейтинге самых безопасных с точки зрения эпидситуации стран. Новая Зеландия оказалась лишь на втором месте, хотя еще в ноябре 2020 года лидировала, пишет ТАСС со ссылкой на исследование Bloomberg.

Как отметили эксперты, в Сингапуре более высокие темпы вакцинации населения от коронавируса. Почти 20 процентов жителей страны уже защищены от COVID-19.

При составлении рейтинга также учитывались данные об общем числе инфицированных, смертности, количестве протестированных людей. В итоге Сингапур набрал 79,7 балла, а Новая Зеландия - 79,6. На третьем месте - Австралия (76,2 балла), на четвертом - Израиль (74,9 балла).

Россия находится на 22 месте (60,9 балла), опередив многие европейские страны (Португалию, Испанию, Ирландию, Германию, Австрию и Польшу).