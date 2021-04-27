За год стоимость кулича в магазинах выросла более чем на 10%. Россияне отдают предпочтение готовой продукции по традиционному рецепту. Но в продаже можно встретить и веганские, и безглютеновые куличи. А самые дорогие куличи ручной работы обойдутся в 5 тыс. рублей за штуку.

По данным оператора фискальных данных "Платформа ОФД", за год "индекс кулича" увеличился на 11%. В этом году (с 1 по 25 апреля) средний чек затрат на покупку куличей составил 131 рубль. При этом пасхальный набор (готовый набор для украшения яиц) подорожал на 66%: средний чек затрат на него в этом году оценивается в 116 рублей.

Средняя стоимость кулича выросла на 12,5% - с 320 рублей в марте прошлого года до почти 359 рублей в марте 2021 года, следует из данных Росстата. Из всех ингредиентов для приготовления кулича больше всего подорожали сахар (на 44,68%) и яйца (32,31%). Минимальный рост показали молоко (чуть больше 1%) и соль (3,36%).

Хотя стоимость сырья, материалов и упаковки повысилась для производителей примерно на 30%, контракты с крупными куличными компаниями заключаются загодя. Они имеют возможность закупить все ингредиенты для выпечки по прежним ценам, говорит президент Российского союза пекарей Алексей Лялин.

"Все запасы, необходимые для куличных компаний, были созданы уже в начале года, до скачкообразного роста цен", - добавил Лялин.

В сетевых магазинах цены начинаются от 40 рублей за кулич весом 100 грамм и доходят до более чем тысяча рублей. Средняя цена на кулич составляет 350 рублей.

350 рублей в среднем стоит в сетевом магазине сдобный кулич

Сейчас все больше покупателей предпочитают заказывать уже готовые изделия, так как это экономит время, считает коммерческий директор "Утконос Онлайн" Михаил Толоконников. Для приготовления домашнего творожного кулича по старинному рецепту требуется больше 48 часов, отмечает Алексей Лялин: "Нужно специально приготовить творог, а только он делается больше трех суток, если правильно соблюдать технологию".

По оценке Михаила Толоконникова, больше половины ассортимента представлено уже освященными куличами. Многие предприятия приглашают представителей РПЦ освящать куличи на заводах, говорит Алексей Лялин.

Сейчас можно купить и разнообразные ЗОЖ-варианты: без муки, крахмала, сахара, в том числе и скрытых сахаров. А самые дорогие куличи, по оценке Алексея Лялина, могут стоить около 5 тыс. рублей за штуку - ввиду их эксклюзивности и богатого декора. Такие куличи изготавливаются вручную мастерами-пекарями.

Однако подавляющее большинство россиян предпочитают обычные заводские куличи по классическому рецепту (яйца, сахар, дрожжи, цукаты или сухофрукты, мука, соль, масло сливочное, молоко, ванилин). Такие стоят 30-150 рублей за 100 гр., оценивает Лялин.