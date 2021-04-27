СМИ: В аэропортах РФ могут создать коридоры для привитых от COVID-19

Минтранс России предложил создать в аэропортах специальные коридоры для тех, кто сделал прививку от COVID-19. Об этом пишет газета "Известия", в распоряжении которой оказалось письмо, направленное руководителям воздушных гаваней. В Роспотребнадзоре выступили против подобной инициативы. Вопрос требует проработки, и окончательных решений не принималось, подчеркнули в ведомстве.

В аэропорту Внуково рассказали, что у них есть опыт создания различных коридоров для спортивных болельщиков, детских групп, вахтовых бригад. Воздушная гавань готова выделить для вакцинированных путешественников отдельные стойки регистрации, пункты досмотра, посадочные галереи и даже отдельный терминал.

Добавим, что еще в конце марта один из департаментов МИД РФ предложил Росавиации создать отдельные коридоры для пассажиров, прилетающих из Объединенных Арабских Эмиратов. Речь идет о туристах, сделавших прививку от коронавируса.