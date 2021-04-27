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27.04.2021 20:04
Рубрика: Общество

Медики описали способ снизить риск смерти из-за остановки сердца

Текст: Ольга Орлова

Внезапная остановка сердца - одна из причин смертности населения. Предотвратить это нарушение могут лекарства, назначаемые при сахарном диабете. Это установили ученые из Академического медицинского центра в Амстердаме, опубликовавшие данные своего исследования в издании British Journal of Clinical Pharmacology.
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Они работали по программе поиска причин внебольничной остановки сердца. Актуальность этих исследований связана с тем, что внезапная остановка сердца является причиной 20 процентов смертей людей, которые никаких проблем с сердцем не испытывали. Резко возникающая аритмия приводит к летальному исходу просто потому что пациент не успевает обратиться за специализированной медицинской помощью. Чтобы предотвратить возникновение такой патологии, надо знать ее причину, и над этой задачей работают исследователи в разных странах.

Амстердамские ученые проанализировали действие различных препаратов для лечения диабета второго типа и выяснили, что некоторые из них снижают риск внебольничной остановки сердца. В исследовании приняли участие 219 пациентов с сахарным диабетом, которые пережили остановку сердца в период с 2005 по 2011 год и были включены в реестр Амстердамских реанимационных исследований (ARREST). Каждый пациент был сопоставлен с пятью пациентами с диабетом, у которых не было остановки сердца. В общей сложности наблюдались 697 контрольных пациентов, средний возраст составлял 71 год. Сравнив влияние различных препаратов от диабета на работу сердца, ученые пришли к выводу о положительном влиянии на нее препаратов сульфонилмочевины.

В частности, они назвали недавно разработанный препарат от диабета эмпаглифлозин, который восстанавливает сердечную недостаточность, и не только у пациентов с сахарным диабетом, но и других категорий пациентов. Они лучше переносят физические нагрузки и повышают качество жизни больных.

"Необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить полученные результаты, и пациенты с диабетом не должны менять или прекращать принимать свои лекарства", - говорится в исследовании. Кроме того, медики подчеркивают, что в любом случае для приема каких-либо препаратов всегда необходима консультация с лечащим врачом.

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