Солнечный свет помог найти изображение лодки, возрастом 10 000 лет

Как сообщает Oxford Journal of Archeology, обнаружить наскальный рисунок археологу из Норвежского института исследований культурного наследия Ян Магне Герде помогли погода и упавший под нужным углом солнечный свет. Поэтому лодку можно было увидеть лишь в момент, когда светило находилось достаточно низко над горизонтом.
Наскальная живопись в Валле была впервые описана в 1931 году. На скалах в натуральную величину изображены пять фигур животных: два тюленя, морская свинья и пара северных оленей. Позже оказались обнаружены еще два рисунка - медведя и лося.
"Теперь обнаружено первое изображение лодки. Рисунку, найденному в Валле, от 10 000 до 11 000 лет, и, насколько мне известно, это самое раннее изображение лодки в Европе, а может быть, и в мире", - пишет в своей работе Ян Магне Герде.
Изображение лодки в Валле составляет около 4,05 метра в длину. К сожалению, поверхность скалы оказалась разрушена и вероятно, что лодка была длиной около 4,3 метров. Глубина корпуса от киля до планшира составляет около 40 сантиметров.
По мнению ученого, художники каменного века нарисовали арктическую кожаную лодку типа - умиак. Данные суда были хорошо известны народам Крайнего Севера и до конца XIX века население Чукотки и Аляски предпочитало использовать для охоты на морских животных именно такие лодки.