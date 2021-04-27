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27.04.2021 19:49
Рубрика: Общество

Справочная информация

Значение диспансеризации предлагается расширить
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 91(8442)
Диспансеризация должна приводить к получению справки единого образца для предъявления по месту требования: при трудоустройстве, получении государственных и муниципальных услуг, а также спортивных услуг. С таким предложением депутаты Госдумы намерены обратиться в правительство.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая считает, что появление такой справки может стать дополнительным стимулом для прохождения диспансеризации. Депутат напоминает, что уже с 1 июля программы диспансеризации и профосмотров должны быть расширены. Такое поручение дал президент Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Путин поручил расширить диспансеризацию для всех возрастов

"Диспансеризация - это по сути вопрос долголетия нации. И она должна быть максимально удобной для людей - без очередей, нервотрепки", - отмечает Яровая. Она добавляет, что у россиян возникает масса ситуаций, когда требуется предоставление справок о состоянии здоровья. И справки эти, как правило, платные. Поэтому парламентарий предлагает заменить их единой справкой по итогам бесплатной диспансеризации.

"Результаты диспансеризации должны быть доступны в электронном виде повсеместно. Поэтому нужно решать проблемы с интернетом в отдельных территориях. И однозначно, что заключение по результатам диспансеризации может быть основанием для справок, например, в бассейн, занятий спортом, то есть профилактического характера. Но существуют особые формы справок, для которых результатов диспансеризации не достаточно, например, для получения статуса инвалидности, для получения оружия, для охранной деятельности, для ГИБДД. Существуют особые требования к медсправкам при трудоустройстве на отдельные специальности", - говорит зампред Комитета Совета Федерации по соцполитике Татьяна Кусайко.

Общество Здоровье Диспансеризация населения

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