Прошлый год стал вызовом для всех отраслей экономики из-за пандемии и связанных с ней ограничений.

Многие компании пересмотрели бюджеты, однако спрос на корпоративное страхование не только не сократился, но и вырос по отдельным направлениям, рассказал "РГ" заместитель гендиректора по корпоративному бизнесу компании "Ингосстрах" Алексей Галахов.

Как корпоративное страхование развивалось в прошлом году?

Алексей Галахов: Корпоративное страхование, как и страхование в целом, не живет отдельно от экономики. В первые дни карантина в прошлом году мы не вполне понимали, как будем вести бизнес. Никто не знал, как будет работать экономика, а наши клиенты - это предприятия из всех отраслей. Да и не все в нашем бизнесе можно перевести в "онлайн". Но этот первоначальный шок довольно быстро прошел, и мы продолжили стабильно работать. В "удаленном" апреле мы выполнили план продаж по корпоративному бизнесу на 123 процента, в мае - уже на 146 процентов. По итогам года объем собранных премий по всем линиям корпоративного бизнеса вырос более чем на 5,5 миллиарда, до более чем 30 миллиардов рублей.

И как вам это удалось?

Алексей Галахов: Не сократился платежеспособный спрос со стороны наших основных клиентов, никто не отказывался от страхования - ни от заключения новых договоров, ни от пролонгации действующих. Сработал еще один фактор - высокая степень диверсификации нашего портфеля. Как я уже сказал, клиенты "Ингосстраха" работают абсолютно во всех отраслях экономики. Конечно, некоторые из них пострадали сильнее. Например, авиакомпании встали, а мы на этом рынке занимаем существенную долю - более 15 процентов. Учитывая все сложности отрасли, мы обсуждали с клиентами изменение графика платежей, возможности отсрочки.

Алексей Галахов: Сборы по корпоративному страхованию в "Ингосстрахе" выросли в I квартале на 22 процента. Фото: Пресс-служба СПАО "Ингосстрах"

Еще один пострадавший сегмент - пассажирские перевозки, которые тоже остановились на какое-то время из-за карантина. Это не гигантский сегмент: весь корпоративный рынок -175 миллиардов рублей, на долю перевозчиков приходится до 1,5 миллиарда. В нашем портфеле примерно такая же пропорция. Но уже в июне - июле они возобновили деятельность.

У нас много клиентов из сферы торговли и общественного питания. По всей стране около 2 тысяч крупных ТЦ, многие из них были закрыты на долгое время. Наши клиенты из сферы ретейла тоже просили об отсрочках платежей, и мы шли им навстречу. Но за счет того, что их доля в общем объеме наших сборов небольшая, мы не очень это заметили.

Были ли отрасли, которые, наоборот, продемонстрировали рост?

Алексей Галахов: Да, целый ряд отраслей рос вместе с ростом цен на их продукцию. Это позволило им пересмотреть страховые договоры в сторону расширения покрытия, внести дополнительные опции. Для примера, росли фарминдустрия, сельхозпроизводство, нефтехимия и золотодобывающие компании. У нас в стране очень высокая степень концентрации бизнеса, процентов 70 - 80 ВВП приходится на топ-400 компаний. Это работодатели с десятками и сотнями тысяч сотрудников, они все работали, получали выручку и платили людям зарплату.

Проникновение страхования в малом и среднем бизнесе - около 20 процентов, там есть куда расти

Это крупные клиенты, а какая ситуация в малом и среднем бизнесе?

Алексей Галахов: В "Ингосстрахе" более 50 тысяч корпоративных клиентов, крупнейших и крупных из них около 1,5 тысячи. При этом средняя цена полиса - 550 тысяч рублей. Так что основная часть клиентов -это средний и малый бизнес, в том числе в регионах от Калининграда до Владивостока: владельцы торговых центров, перевозчики и экспедиторы, судовладельцы, арендаторы торговых площадей, рестораторы, индивидуальные предприниматели в разных сферах бизнеса.

Мы отслеживаем еще один индикатор - уровень пролонгации договоров. В целом по корпоративному бизнесу он составляет более 80 процентов. В сегменте уличной торговли, где в основном сосредоточены ИП, он в прошлом году, в самый сложный момент, упал до 50 процентов. Сейчас вырос до 65 процентов. Прекращение страхования в этом сегменте носило вынужденный характер и было связано с прекращением деятельности. Везде, где было можно смягчить условия договора, мы шли навстречу клиентам. Они все важны для нас. В сборах по корпоративному страхованию - а это 30 миллиардов рублей - на клиентов из сегмента торговли и общепита приходится в пределах 1 миллиарда. Но при этом именно они создают стабильную, лояльную клиентскую базу, которая имеет высокую ценность, диверсифицирована и стабильна.

Нужно учитывать, что проникновение страхования в сегменте топ-400 максимальное, в малом и среднем бизнесе - на уровне 20 процентов, там есть куда расти. Наша задача - предоставлять сервисы и продукты, которые нужны этим клиентам, а также справедливый и адекватный тариф, простоту при покупке полиса и быстрое урегулирование.

Какая в прошлом году была ситуация с убытками?

Алексей Галахов: Убыточность осталась на том же уровне, что и до пандемии. Клиенты анализировали свои полисы с точки зрения возможности заявить убытки в связи с перерывом в деятельности из-за пандемии и карантина, но эти риски не покрывались ни одним из договоров.

На деятельности страховой индустрии в мире это, конечно, сказалось. Во Франции и Италии, например, где малый бизнес занят в основном в сфере гостеприимства, колоссальные убытки из-за перерывов в деятельности были взысканы со страховщиков. Сейчас в договорах как страхования, так и перестрахования появились четкие оговорки, что все, что связано с COVID, пандемией, локдаунами и карантином, не включается в страховое покрытие.

А возможно ли в корпоративном страховании применять онлайн-технологии?

Алексей Галахов: Мы выложили на полки онлайн-магазина 11 продуктов. В основном это простые коробочные программы, например, ответственность арендатора ТЦ с условной страховой суммой 10 миллионов рублей. Но поскольку, как я уже сказал, сегмент ТЦ - один из наиболее пострадавших в пандемию, спрос на эти продукты в онлайн-канале не рос так, как мы планировали.

В целом наша стратегия предусматривает, что к 2023 году мы в корпоративном страховании соберем через онлайн-канал 1 миллиард рублей. И мы на пути к этому.

Какие факторы будут влиять на корпоративное страхование в этом году?

Алексей Галахов: Те же, что и в прошлом году, если говорить об экономике: сохранение бесперебойности функционирования предприятий из разных отраслей, рост потребительского спроса, занятости, стабильность цепочек взаимных поставок и платежей, торговли. Очень осторожно сказал бы, что пока мы не видим негативных тенденций ни в своей деятельности, ни у клиентов. У "Ингосстраха" прирост сборов по корпоративному страхованию в первом квартале - 22 процента. Но более точные прогнозы по динамике рынка будут понятны по итогам первого полугодия 2021 года.