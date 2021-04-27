Новости

Привитые "Спутник V" туристы смогут летать на Мальдивы без ПЦР-теста 22:08
РФС отклонил апелляцию "Локомотива" на проведение игры на нейтральном поле 22:03
У ВОЗ нет данных о степени заразности "индийского" штамма COVID-19 22:02
В Италии одобрили план восстановления от COVID-19 стоимостью в 200 млрд евро 21:49
Франция и Германия поддержали минимальный налог для корпораций в размере 21% 21:45
В Вооруженных силах привили от коронавируса почти 678,5 тысячи человек 21:43
Хуснуллин: Для роста арендного жилья нужно отменить бесплатную приватизацию 21:39
Из-за закрытия Турции среди россиян вырос спрос на отдых на Кипре 21:29
В Минэнерго связали развитие ВИЭ со ставками по кредитам 21:15
В Минэкономразвития напомнили о льготной поддержке для самозанятых 20:31
Глава Минприроды рассказал о работах на Байкальском комбинате 20:29
Ради автомобиля астраханка оплатила 116 штрафов за превышение скорости 20:18
Послов стран Прибалтики и Словакии вызвали в МИД России 19:49
Граждане Чехии поддержали Земана после его заявления о взрывах во Врбетице 19:39
Путин обсудил с Бегловым борьбу с коронавирусом и подготовку к ПМЭФ 19:37
Изъятую в Пулково древнюю книгу передали в собственность России 19:35
Кузнецова высказалась о запрете продажи алкоголя пришедшим в магазин с детьми 19:26
Кузнецова назвала суррогатное материнство для иностранцев безобразием 19:22
Анна Кузнецова: Сироты втрое чаще становятся жертвами преступлений 19:17
В Москве Лефортовский тоннель перекрыли из-за массового ДТП 19:09
Новак: ОПЕК+ подтвердили решения об увеличения добычи нефти 18:59
ЭСК РФС признал удаление Ахметова ошибочным 18:46
Провальный апрель для российского кино: убытки выросли до 3,17 млрд рублей 18:46
Футболист сборной России Головин заболел коронавирусом 18:14
В Госдуме готовят проект о туристическом кешбэке за детский отдых 18:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Москве опубликовали онлайн-график отключения горячей воды
В Москве опубликовали онлайн-график отключения горячей воды
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
27.04.2021 21:47
Рубрика: Экономика

Защита в приоритете

Компании из разных отраслей не отказываются от страхования
Текст: Евгения Носкова
Российская газета - Спецвыпуск № 91(8442)
Прошлый год стал вызовом для всех отраслей экономики из-за пандемии и связанных с ней ограничений.
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости www.ria.ru Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости www.ria.ru
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости www.ria.ru

Многие компании пересмотрели бюджеты, однако спрос на корпоративное страхование не только не сократился, но и вырос по отдельным направлениям, рассказал "РГ" заместитель гендиректора по корпоративному бизнесу компании "Ингосстрах" Алексей Галахов.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости www.ria.ru
В России вырос спрос клиентов на цифровые страховые сервисы

Как корпоративное страхование развивалось в прошлом году?

Алексей Галахов: Корпоративное страхование, как и страхование в целом, не живет отдельно от экономики. В первые дни карантина в прошлом году мы не вполне понимали, как будем вести бизнес. Никто не знал, как будет работать экономика, а наши клиенты - это предприятия из всех отраслей. Да и не все в нашем бизнесе можно перевести в "онлайн". Но этот первоначальный шок довольно быстро прошел, и мы продолжили стабильно работать. В "удаленном" апреле мы выполнили план продаж по корпоративному бизнесу на 123 процента, в мае - уже на 146 процентов. По итогам года объем собранных премий по всем линиям корпоративного бизнеса вырос более чем на 5,5 миллиарда, до более чем 30 миллиардов рублей.

И как вам это удалось?

Алексей Галахов: Не сократился платежеспособный спрос со стороны наших основных клиентов, никто не отказывался от страхования - ни от заключения новых договоров, ни от пролонгации действующих. Сработал еще один фактор - высокая степень диверсификации нашего портфеля. Как я уже сказал, клиенты "Ингосстраха" работают абсолютно во всех отраслях экономики. Конечно, некоторые из них пострадали сильнее. Например, авиакомпании встали, а мы на этом рынке занимаем существенную долю - более 15 процентов. Учитывая все сложности отрасли, мы обсуждали с клиентами изменение графика платежей, возможности отсрочки.

Алексей Галахов: Сборы по корпоративному страхованию в "Ингосстрахе" выросли в I квартале на 22 процента. Фото: Пресс-служба СПАО "Ингосстрах"

Еще один пострадавший сегмент - пассажирские перевозки, которые тоже остановились на какое-то время из-за карантина. Это не гигантский сегмент: весь корпоративный рынок -175 миллиардов рублей, на долю перевозчиков приходится до 1,5 миллиарда. В нашем портфеле примерно такая же пропорция. Но уже в июне - июле они возобновили деятельность.

У нас много клиентов из сферы торговли и общественного питания. По всей стране около 2 тысяч крупных ТЦ, многие из них были закрыты на долгое время. Наши клиенты из сферы ретейла тоже просили об отсрочках платежей, и мы шли им навстречу. Но за счет того, что их доля в общем объеме наших сборов небольшая, мы не очень это заметили.

Были ли отрасли, которые, наоборот, продемонстрировали рост?

Алексей Галахов: Да, целый ряд отраслей рос вместе с ростом цен на их продукцию. Это позволило им пересмотреть страховые договоры в сторону расширения покрытия, внести дополнительные опции. Для примера, росли фарминдустрия, сельхозпроизводство, нефтехимия и золотодобывающие компании. У нас в стране очень высокая степень концентрации бизнеса, процентов 70 - 80 ВВП приходится на топ-400 компаний. Это работодатели с десятками и сотнями тысяч сотрудников, они все работали, получали выручку и платили людям зарплату.

Проникновение страхования в малом и среднем бизнесе - около 20 процентов, там есть куда расти

Это крупные клиенты, а какая ситуация в малом и среднем бизнесе?

Алексей Галахов: В "Ингосстрахе" более 50 тысяч корпоративных клиентов, крупнейших и крупных из них около 1,5 тысячи. При этом средняя цена полиса - 550 тысяч рублей. Так что основная часть клиентов -это средний и малый бизнес, в том числе в регионах от Калининграда до Владивостока: владельцы торговых центров, перевозчики и экспедиторы, судовладельцы, арендаторы торговых площадей, рестораторы, индивидуальные предприниматели в разных сферах бизнеса.

Фото: Александр Корольков
Количество договоров страхования киберрисков выросло в пять раз

Мы отслеживаем еще один индикатор - уровень пролонгации договоров. В целом по корпоративному бизнесу он составляет более 80 процентов. В сегменте уличной торговли, где в основном сосредоточены ИП, он в прошлом году, в самый сложный момент, упал до 50 процентов. Сейчас вырос до 65 процентов. Прекращение страхования в этом сегменте носило вынужденный характер и было связано с прекращением деятельности. Везде, где было можно смягчить условия договора, мы шли навстречу клиентам. Они все важны для нас. В сборах по корпоративному страхованию - а это 30 миллиардов рублей - на клиентов из сегмента торговли и общепита приходится в пределах 1 миллиарда. Но при этом именно они создают стабильную, лояльную клиентскую базу, которая имеет высокую ценность, диверсифицирована и стабильна.

Нужно учитывать, что проникновение страхования в сегменте топ-400 максимальное, в малом и среднем бизнесе - на уровне 20 процентов, там есть куда расти. Наша задача - предоставлять сервисы и продукты, которые нужны этим клиентам, а также справедливый и адекватный тариф, простоту при покупке полиса и быстрое урегулирование.

Какая в прошлом году была ситуация с убытками?

Алексей Галахов: Убыточность осталась на том же уровне, что и до пандемии. Клиенты анализировали свои полисы с точки зрения возможности заявить убытки в связи с перерывом в деятельности из-за пандемии и карантина, но эти риски не покрывались ни одним из договоров.

На деятельности страховой индустрии в мире это, конечно, сказалось. Во Франции и Италии, например, где малый бизнес занят в основном в сфере гостеприимства, колоссальные убытки из-за перерывов в деятельности были взысканы со страховщиков. Сейчас в договорах как страхования, так и перестрахования появились четкие оговорки, что все, что связано с COVID, пандемией, локдаунами и карантином, не включается в страховое покрытие.

А возможно ли в корпоративном страховании применять онлайн-технологии?

Алексей Галахов: Мы выложили на полки онлайн-магазина 11 продуктов. В основном это простые коробочные программы, например, ответственность арендатора ТЦ с условной страховой суммой 10 миллионов рублей. Но поскольку, как я уже сказал, сегмент ТЦ - один из наиболее пострадавших в пандемию, спрос на эти продукты в онлайн-канале не рос так, как мы планировали.

В России предложили ввести новый вид страхования

В целом наша стратегия предусматривает, что к 2023 году мы в корпоративном страховании соберем через онлайн-канал 1 миллиард рублей. И мы на пути к этому.

Какие факторы будут влиять на корпоративное страхование в этом году?

Алексей Галахов: Те же, что и в прошлом году, если говорить об экономике: сохранение бесперебойности функционирования предприятий из разных отраслей, рост потребительского спроса, занятости, стабильность цепочек взаимных поставок и платежей, торговли. Очень осторожно сказал бы, что пока мы не видим негативных тенденций ни в своей деятельности, ни у клиентов. У "Ингосстраха" прирост сборов по корпоративному страхованию в первом квартале - 22 процента. Но более точные прогнозы по динамике рынка будут понятны по итогам первого полугодия 2021 года.

Экономика Страхование

Главное сегодня

Школы и вузы уйдут на каникулы с 1 по 10 мая
Послов стран Прибалтики и Словакии вызвали в МИД России
Новак: ОПЕК+ подтвердили решения об увеличения добычи нефти
ФАС оштрафовала Apple на 12 миллионов долларов
Минпросвещения заменит учебники по истории в колледжах
Некоторым категориям работников будет легче получить доплаты к пенсии
В РАН назвали самые востребованные профессии будущего