США направят в другие страны 60 миллионов доз вакцины AstraZeneca

Соединенные Штаты решили передать другим странам 60 миллионов доз вакцины AstraZeneca. Но в настоящее время у Вашингтона нет данного препарата в наличии. "Просто чтобы внести ясность: у нас сейчас ноль доступных доз", - заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она напомнила, что в США вакцину AstraZeneca не используют, так как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) не выдало соответствующее разрешение. Но зато началось производство данного препарата на нескольких предприятиях. "Администрация изучает варианты предоставления другим странам вакцины AstraZeneca американского производства в следующие несколько месяцев", - цитирует Псаки ТАСС.

В то же время агентство Associated Press сообщило, что 10 миллионов доз вакцины AstraZeneca уже готовы к отправке.