Новости

США показали самый низкий прирост населения со времен Великой депрессии 00:57
Меркель пообещала послабления для привитых и переболевших COVID-19 00:55
Кроссовки рэпера Канье Уэста проданы за рекордные 1,8 млн долларов 00:41
Глава делегации России в Вене прокомментировал ситуацию с ДОН 00:20
Более 1,5 млн кодов маркировки лекарств эмитировано без сбоев 26.04.2021
ВМС Индонезии обнародовали видео с поющими моряками погибшей подлодки 26.04.2021
В Москве главврача уволили после скандального видео с медсестрами 26.04.2021
В Словении ПЦР-тесты из РФ будут освобождать от карантина 26.04.2021
"Ювентус" намерен купить полузащитника "Рубина" Кварацхелию 26.04.2021
В Минобороны появится управление по вопросам искусственного интеллекта 26.04.2021
Шотландия и Уэльс объявили о снятии коронавирусных ограничений 26.04.2021
Шойгу прибыл в Таджикистан на заседание Совета министров обороны ОДКБ 26.04.2021
В Госдуме объяснили жалобу сената Чехии на президента страны 26.04.2021
Глава МИД ФРГ признал отсутствие альтернативы диалогу с Россией 26.04.2021
Жителей Индии призвали дома тоже носить маски 26.04.2021
Меркель: Германия самостоятельно занимается вопросом закупки "Спутника V" 26.04.2021
УЕФА начал расследование в отношении Ибрагимовича 26.04.2021
Путин обсудил с Макроном Украину и отношения с Чехией 26.04.2021
Британия внесла в антикоррупционный список 14 россиян 26.04.2021
Калининградские школы и больницы будут работать с 4 по 7 мая 26.04.2021
Президента Чехии обвинили в измене 26.04.2021
Во вторник в Москве перекроют движение из-за подготовки к Параду Победы 26.04.2021
В возрасте 86 лет умер писатель Владимир Марамзин 26.04.2021
В Турции введут полный локдаун до 17 мая 26.04.2021
МИД РФ потребовал разъяснений о хранении в Врбетице запрещенных мин 26.04.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Москве опубликовали онлайн-график отключения горячей воды
В Москве опубликовали онлайн-график отключения горячей воды
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
27.04.2021 00:57
Рубрика: В мире

США показали самый низкий прирост населения со времен Великой депрессии

В США обнародовали данные переписи населения. За последние десять лет в стране прибавилось 22,7 миллиона человек - это второй самый низкий показатель за всю историю, рассказали в Бюро переписи.

Фото: iStock
Биолог связала снижение рождаемости в США с пандемией коронавируса

"Постоянное население США на первое апреля 2020 года - 331 449 281, оно выросло на 22 703 743 человека или на 7,4% по сравнению с 2010 годом, - со ссылкой на источник пишет ТАСС. - Ниже данный показатель был только в период с 1930 по 1940 годы, то есть во время Великой депрессии, когда население увеличилось только на 7,3%".

В документе уточняется, что в период с 2000 по 2010 годы темп роста населения составлял 9,7%. Самым населенным штатом осталась Калифорния - 39 538 223 человека, а наименее населенным - Вайоминг с 576 851 жителем.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что итоги переписи населения повлияют на распределение мест в Палате представителей Конгресса США. В результате чего там ослабнет влияние штатов Запада и Северо-Востока. Число мест в Палате представителей напрямую зависит от численности населения штатов. Ожидается, что Калифорния и Нью-Йорк потеряют по одному месту, а Техас, в котором население выросло, приобретет два на следующих выборах. Изменений ожидают и еще по ряду регионов. Окончательные итоги переписи опубликуют в августе, после чего начнется перераспределение избирательных округов.

В мире США

Главное сегодня

Путин обсудил с Макроном Украину и отношения с Чехией
Минтруд разъяснил особенности оплаты труда в нерабочие дни с 4 по 7 мая
В Турции введут полный локдаун до 17 мая
Путин распорядился призвать на сборы запасников
В Госдуму внесены поправки о новых выплатах семьям
Киев готов ввергнуть страну в военные авантюры
Блокада Суэцкого канала нарушила судоходство по всему миру до лета