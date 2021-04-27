США показали самый низкий прирост населения со времен Великой депрессии

В США обнародовали данные переписи населения. За последние десять лет в стране прибавилось 22,7 миллиона человек - это второй самый низкий показатель за всю историю, рассказали в Бюро переписи.

"Постоянное население США на первое апреля 2020 года - 331 449 281, оно выросло на 22 703 743 человека или на 7,4% по сравнению с 2010 годом, - со ссылкой на источник пишет ТАСС. - Ниже данный показатель был только в период с 1930 по 1940 годы, то есть во время Великой депрессии, когда население увеличилось только на 7,3%".

В документе уточняется, что в период с 2000 по 2010 годы темп роста населения составлял 9,7%. Самым населенным штатом осталась Калифорния - 39 538 223 человека, а наименее населенным - Вайоминг с 576 851 жителем.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что итоги переписи населения повлияют на распределение мест в Палате представителей Конгресса США. В результате чего там ослабнет влияние штатов Запада и Северо-Востока. Число мест в Палате представителей напрямую зависит от численности населения штатов. Ожидается, что Калифорния и Нью-Йорк потеряют по одному месту, а Техас, в котором население выросло, приобретет два на следующих выборах. Изменений ожидают и еще по ряду регионов. Окончательные итоги переписи опубликуют в августе, после чего начнется перераспределение избирательных округов.