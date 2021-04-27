Стал известен режим работы учреждений в мае

Школам рекомендовано не работать с 4 по 7 мая. А детским садам - организовать дежурные группы. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

"Школам рекомендуем не работать, учреждениям допобразования - тоже, - заявил он. - Работают только детские сады, дежурные группы, по необходимости".

По словам министра, дежурные группы в детсадах будут открыты для детей тех родителей, кто обязан продолжить работу в эти дни. Таким образом, у большинства ребят в мае будут небольшие каникулы.

Регионы уже начали объявлять о том, чем планируется занять детей с 1 по 10 мая. Так, в Челябинской области в нерабочие дни будет организовано бесплатное посещение музеев. А в Пермском крае учителям рекомендовано организовать в период с 4 по 7 мая консультации для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Если на эти дни были запланированы контрольные работы, то их перенесут.

Как рассказали в Минобрнауки, студенты вузов тоже смогут уйти на дополнительные каникулы. Все будет определяться приказом ректора и новым графиком учебного процесса.

"Почта России" объявила выходными для всех отделений 1 и 9 мая. Накануне этих дат рабочий день сократится на 1 час.

3 мая почта будет работать по графику субботы, а 10-го числа - по режиму работы воскресенья. В остальные даты отделения будут работать в обычном режиме.

Исключения составят круглосуточные отделения в Москве и Санкт-Петербурге.

В некоторых сельских почтовых отделениях может быть установлен другой режим работы, сообщили в почте. Это необходимо для бесперебойной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий.

Пенсии и пособия будут доставлять по расписанию, согласованному с Пенсионным фондом

"Пенсии и пособия в праздничные дни будут доставляться по расписанию, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ", - говорится в сообщении "Почты России".

Банки решили работать

Банк России рекомендовал банкам, страховым компаниям и другим финансовым организациям самостоятельно определить режим работы в объявленные указом президента нерабочие дни (с 4 по 7 мая).

Если они решат работать, то им рекомендовано обеспечить предоставление всех услуг, оказываемых в рабочие дни.

По крайней мере часть крупных банков уже решила работать в нерабочие дни, сославшись на то, что они являются непрерывно действующими организациями. Об этом "РГ" сообщили представители ВТБ, Московского кредитного банка, "Открытия", Райффайзенбанка, Совкомбанка. У Сбербанка 5 и 6 мая будут работать только дежурные офисы, 4 и 7 мая - стандартный рабочий день по режиму субботы; для корпоративных клиентов с 4 по 7 мая будут работать дежурные офисы. Другие крупные банки оперативно не ответили на запросы.

Как сообщает Московская биржа, 4-7 мая торги будут идти в режиме, аналогичном устанавливаемому на период длительных общероссийских выходных.

Платежи по кредитам не переносятся

Если платежи по кредитам приходятся на нерабочие дни, установленные указом президента (с 4 по 7 мая), они должны быть осуществлены в установленный договором срок, сообщил Банк России.

Аналогичное решение Банк России принимал в период нерабочих дней в апреле прошлого года.

"При этом Банк России также исходит из того, что кредиторы, действуя добросовестно, будут учитывать фактические возможности должника по исполнению соответствующего обязательства и наличие или отсутствие возможности дистанционного обслуживания или возможности клиента посетить офис финансовой организации для своевременного совершения операций, в том числе с точки зрения последствий неисполнения договора", - отметил регулятор.