Страстная неделя день за днем, как это увидели великие художники

Чтобы правильно встретить Пасху и все успеть, надо хорошо представлять, что в эти дни происходит в храмах и что происходило в Страстную неделю почти две тысячи лет назад. Давайте посмотрим на эти события глазами великих художников.

Понедельник, вторник и среда Страстной недели посвящены воспоминаниям последних бесед Иисуса Христа с народом и учениками.

"Сцены страстей Христовых". Ханс Мемлинг, 1470 г.

Великий понедельник (26 апреля). Во время богослужения вспоминают бесплодную смоковницу, иссохшую до корня - как образ человека, погибающего и погибшего, из-за того, что не раскаялся в своих грехах.

Великий вторник (27 апреля). Вспоминают притчи, рассказанные Христом ученикам незадолго до крестных страданий. Притчу о десяти девах, притчу о талантах и рассказ Христа о воскресении мертвых и Страшном суде. Все вместе эти евангельские чтения призывают верующих к духовному бодрствованию, к тому, чтобы мы не "закапывали в землю" дарованные нам таланты, и, наконец, к тому, чтобы не уставали творить дела милосердия. Господь говорит, что Царствие Небесное унаследуют те, кто накормит алчущего, напоит жаждущего, примет странствующего. Потому что, говорит Господь: "Когда вы делаете это одному из братьев Моих меньших, вы делаете это Мне".

"Притча о зарывшем сокровища". Рембрандт Харменс ван Рейн, вторая треть XVII века.

Великая среда (28 апреля). В церквях вспоминают, как грешница омыла слезами ноги Иисуса и возлила драгоценное миро Ему на голову. Миром в те времена помазывали не только царственных особ, но и умащивали тела умерших перед погребением. Так, грешница, сама того не ведая, предуготовила Христа к погребению. В тот же день Иуда Искариот пошел к первосвященникам и спросил у них, что они дадут, если он выдаст Христа. Первосвященники предложили Иуде "тридцать сребреников", и с того времени Иуда стал искать удобного случая предать Христа.

"Иуда у первосвященников". Цикл акварелей "Жизнь Господа нашего Иисуса". Джеймс Жак Тиссо, 1886-1894 гг..

Кроме этих отрывков из Евангелия в Великую среду во время литургии в последний раз читается молитва святого Ефрема Сирина, с тремя великими поклонами. С этого дня, вплоть до Троицы, поклоны в храме отменяются, и в этом глубокий смысл. Земной поклон показывает, что мы, люди, грехом ниспали на землю. А отмена земных поклонов во время богослужения подчеркивает то, что Господь искупил наши грехи. На вечерней службе в среду верующие стараются исповедоваться.

"Тайная Вечеря" (на первом плане, в максимальной близости к зрителю, темная фигура Иуды). Эль Греко, 1696 г.

Великий, или Чистый четверг (29 апреля). Церковь воспоминает Тайную Вечерю Христа со Своими учениками, на которой было установлено Таинство Евхаристии - причащения Тела и Крови Христовой. И поныне это Таинство совершается на каждой Божественной литургии. Многие стараются причаститься именно в Великий четверг.

Во время вечерней службы в Великий четверг читаются двенадцать евангельских отрывков, повествующих о страданиях крестной смерти Христа, воспоминают слова Христа на Кресте, Его Распятие, погребение.

"Христос и Иуда". Илья Ефимович Репин.1888 г.

"Христос в Гефсиманском саду". Илья Ефимович Репин. Конец 1880-х гг..

По давней православной традиции во время чтения двенадцати Евангелий верующие стоят в храме с зажжёнными свечами. После службы этот огонек приносится домой, и на переплетах окон, на дверных косяках коптится крестик. А чтобы огонёк не потух, верующие с собой в храм на службу приносят лампадку.

Великий четверг называют еще Чистым четвергом. С одной стороны, это день духовного очищения, ведь в этот день все стараются исповедоваться и причаститься, с другой стороны, имеется в виду бытовая сторона нашей жизни. Именно в Чистый четверг многие стараются подготовить дом, свою одежду, куличи и пасху к празднику Воскресения Христова.

"Три креста". Рембранд Харменс ван Рейн, около 1653 г.

"Снятие с креста". Рембрандт Харменс ван Рейн, вторая треть XVII века.

Великая Пятница (30 апреля). Самый скорбный день в церковном календаре, именно в пятницу совершилось Распятие и Крестная смерть Христа на Голгофе. Шесть долгих часов Господь мучительно страдал на Кресте, искупая Своими страданиями все человечество от рабства греху. Крестная смерть Христа совершилась по Евангелию в девятый час (около трех часов по нашему времени). Поэтому во второй половине дня в храмах совершается вынос из алтаря на середину церкви плащаницы - шитого изображения снятого с Креста Тела Спасителя.

В Великую пятницу до выноса плащаницы вообще не вкушается никакой пищи, это день самого строгого поста в году. В Великую пятницу не служится Божественная литургия, так как считается, что в этот день Сам Господь принес себя в жертву.

"Снятие с креста". В. Г. Перов, 1878 г.

Великая суббота (1 мая) - день, когда "да молчит всякая плоть", день внутренней сосредоточенности, когда мы находимся в состоянии духовного ожидания Воскресения Христова. День Страстной субботы - день пребывания тела Иисуса Христа во гробе, где он был погребен снявшими Его с Креста. Но, пребывая телом Своим во гробе, душою Своею Господь в этот день сошел во ад, где, ожидая спасения, томились души всех умерших, даже души святых, живших до Христа. Иисус Христос спускается в ад и выводит оттуда души праведников.

"Сошествие Христа в ад". Питер Брейгель Старший, 1561 г.

Все дни Страстной недели, параллельно с напряженными богослужениями, идет и подготовка к встрече Христа Воскресшего. В субботу все стремятся освятить куличи, пасхи и брашно (то есть мясо и яйца), с тем, чтобы потом, после праздничного пасхального богослужения разговеться. Само по себе освящение пищи означает, что мы получаем благословение на её принятие.

Светлое Христово Воскресение (2 мая) - величайший христианский праздник. Торжественная пасхальная служба начинается в ночь с субботы на воскресенье.