Cвердловский областной суд принял принципиально важное решение: он признал незаконным выкладывание в Сеть видео, выставляющих граждан в неприглядном свете.

Если в кадр случайно попало правонарушение, не стоит торопиться выкладывать запись в Сеть. Ее следует передать в полицию. Там разберутся. Фото: Сергей Михеев/РГ

Автор разоблачающего видеоролика обязан теперь заплатить главной героине сюжета 5 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Этот случай должен стать уроком для всех, кто пытается превратить Сеть в доску позора.

Некий Алексей К., взявший на себя роль блюстителя закона и общественной нравственности, еще в 2018 году выложил на YouTube три ролика, главной героиней которых была одна из жительниц Ирбита.

"Согласие на съемку и размещение материалов в интернете женщина не давала, - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда. - Видеозаписи фиксировали правонарушения, совершенные Мариной С. Пользователи YouTube, посмотревшие ролики, оставляли негативные комментарии в отношении женщины, из-за чего она испытала эмоциональные и физические страдания".

Что именно совершила женщина, не сообщается. Но ситуация до боли типичная: некто заснял горячие кадры и, пылая праведным гневом, выложил в интернет. А биомасса сетевых троллей начала с удовольствием перемывать кости нарушительнице.

Если человек на видео совершил правонарушение, запись достаточно передать в полицию. Использовать изображение гражданина без его согласия нельзя

В суде мужчина искренне отверг претензии, мол, его дело правое и он боролся за все хорошее.

"Ответчик утверждал, что съемка проходила в общественном месте и фиксировала правонарушения, совершенные Мариной С., - рассказывают в суде. - Также мужчина указывал, что уже на протяжении пяти лет сотрудничает с правоохранительными органами, снимает незаконные действия людей, после чего размещает видео на YouTube. Таким образом, как считает сам Алексей, он проявляет активную гражданскую позицию".

Сегодня подобные блюстители морали встречаются на каждом шагу. Современные люди хватаются за камеры, как когда-то ковбои хватались за револьверы. Нравится кому-то или нет, но с этим мы должны мириться, утверждают юристы.

"Съемка в общественных местах разрешена, - говорит член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. - Однако главное условие правомерности этих действий - съемка не должна быть сфокусирована на конкретном лице, не давшем на это прямое согласие".

Но есть исключения: допустима съемка другого человека крупным планом, даже без его согласия, если она производится в государственных, общественных или иных публичных интересах. Съемка чужих правонарушений - как раз де-юре подпадает под защиту общественных интересов. Но данная запись не предназначена для широкого распространения. Типичный пример - история видеосъемки проделок Марины С.

"Действительно, съемка производилась в общественном месте - на улице, однако основным объектом съемки являлась именно Марина С., - пояснил Свердловский областной суд. - Данное обстоятельство запрещает использовать изображение гражданина без его согласия.

В результате предоставления ответчиком видеозаписей в правоохранительные органы женщина была привлечена к административной ответственности и получила соответствующее наказание. При этом суд отметил, что в целях защиты общественных отношений размещение видеозаписей в интернете не требовалось, так как Марина С. не является публичным лицом, не представляет общественно значимого интереса. Заявленная ответчиком цель съемки была достигнута и без обнародования видео".

Если демонстрация правонарушения размещается с целью защиты правопорядка, никакого согласия от попавших в кадр граждан не требуется

Иными словами: гражданский долг заканчивается на том, что съемка передается в полицию. Все. Устраивать нарушителям "минуты славы" в задачи активистов не входит.

Минуты некрасивого поведения бывают, пожалуй, у каждого. Самозваным общественным прокурорам и судьям стоит об этом помнить.

Что же касается тех, кто оказался под прицелом камер, надо помнить: самостоятельно помешать съемке юридически мы не в силах. Нельзя вырвать у "съемщика" телефон и разбить. В любых ситуациях надо оставаться цивилизованным человеком, и особенно - если вас снимают. Вы можете действовать только убеждением.

"В случае неправомерной съемки на улице необходимо потребовать прекращения нарушения прав, - говорит Мария Спиридонова. - В случае отказа перестать снимать необходимо самостоятельно зафиксировать факт нарушения права и вызвать полицию. Указанные действия обеспечат доказательную базу для дальнейшего судебного разбирательства. Потерпевшее лицо вправе потребовать удаления материалов, уже отснятых, однако применять силу оно не вправе, как и полиция, прибывшая на вызов, так как каждый имеет право на личную неприкосновенность, и такие действия несоразмерны последствиям нарушения права".

Поскольку любители "горячего видео" часто не понимают разумных слов, риск, что ваши крики и истерики окажутся в Сети, велик. Например, в прошлом году бурю в Сети вызывал ролик с кричащей девушкой, опубликованный неким таксистом. Фраза "вези меня, мразь" стала крылатой. На девушку обрушилась волна травли. Хотя по большому счету ругать надо было таксиста за то, что выложил запись. Если у него были претензии к поведению пассажирки, видео можно было передать в компетентные органы. А за то, что обнародовал съемку, если по-хорошему, сам должен был быть наказан.

"Если видеозапись с вашим участием оказалась в интернете, то необходимо обратиться в суд с требованием об удалении этих материалов и компенсации морального вреда, причиненного неправомерными действиями правонарушителя, - говорит член АЮР. - Если данные нарушителя неизвестны, то иск необходимо предъявлять к администрации социальной сети. Если в ходе судебного разбирательства будет установлено, что администрация не является надлежащим ответчиком по иску, то она может предоставить сведения о правонарушителе либо самостоятельно, либо по запросу суда".

В свою очередь адвокат Никита Филиппов рассказал, что суды признают законными публикации в СМИ видеосюжетов, например, о нарушителях дорожного движения. Такие дела на практике уже были.

"Суд при этом указал, что спорный видеосюжет был снят в целях защиты и профилактики правонарушений, а следовательно, законен. При этом также следует учитывать, что сюжет снимался телеканалом, т.е. официально зарегистрированным средством массовой информации", - рассказал адвокат.

Старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета "Синергия" Наталия Пшеничникова полагает, что вопрос, можно ли публиковать частные видеосъемки правонарушителей, еще будет обсуждаться, и ссылается при этом на разъяснения Верховного суда России.

"Из толкования позиций Верховного суда следует, что, если демонстрация правонарушения размещается с целью защиты правопорядка, никакого согласия от попавших в кадр граждан не требуется, - говорит она. - Сюда явно попадают, например, видеозаписи с хамящими или оскорбляющими граждан лицами, пьяными людьми, курящими в неположенных местах, ворующими чужое имущество, гадящими в подъездах и дворах. Вместе с тем нельзя выложить, например, видео с поющим во дворе человеком, который, возможно, и вел себя необычно. "Певец" может потребовать удалить видео, так как он не нарушал ничьих интересов и не совершал правонарушения".