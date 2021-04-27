Театр "У Никитских ворот" поставил мюзикл "Тайну Распутина"

В театре "У Никитских ворот" большая премьера - мюзикл "Тайна Распутина" Марка Розовского. Художественный руководитель театра написал и поставил пьесу об одной из самых драматических страниц нашей истории - о крушении российской империи. Зонги к спектаклю написала известный композитор Татьяна Смольская.

Новая постановка драматурга и режиссера Марка Розовского - это масштабное полотно о трагедии огромного государства, в центре которого - Григорий Распутин, один из самых загадочных персонажей российской истории. Кто он? Мистик, шарлатан, прозорливец или целитель? Этот противоречивый и таинственный образ, в котором цинизм переплетается с верой, а трагедия с фарсом, на сцене воплотил заслуженный артист РФ Юрий Голубцов.

"Главная тема нашего спектакля - крушение Российской империи, гибель 300-летнего дома Романовых, трагедия, человеческая и историческая одновременно…", - рассказывает о спектакле Марк Розовский, который пытается разобраться в причинах произошедшего.

По его мнению, их три: Первая мировая война, Распутин и его разрушительная роль при царском дворе и Революция как страшное кровавое месиво в биографии России. "Сегодня стало понятно, как эти причины переплелись между собой и сделались чудовищным переворотом всего и вся. Вот почему нам полезно поразмыслить о случившемся в первой четверти ХХ века", - отметил режиссер.

Жанр мюзикла он тоже выбрал не случайно. В отличие от учебника истории мюзикл обращается, прежде всего, к чувственному восприятию зрителей, для которых, верит Розовский, "всегда важно знать правду о своей стране не понаслышке".

Зрителей ждет спектакль, наполненный танцами и музыкой. Помимо зонгов Татьяны Смольской прозвучат фрагменты из произведений Стравинского и Шостаковича.

Первые показы пройдут 28 и 29 апреля.