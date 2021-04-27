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27.04.2021 09:24
Рубрика: Общество

Ученые нашли необычное средство для борьбы с коронавирусом

Текст: Василий Кошкин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Австралийские ученые выяснили, что организм альпака способен вырабатывать антитела к человеческим коронавирусам. Это открытие может помочь в разработке новых лекарств от COVID-19, говорится в исследовании, опубликованном на сайте Института медицинских исследований Уолтера и Элизы Холл.

Фото: https://www.instagram.com/gensko_/
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Во время доклинических испытаний группе животных ввели ввели синтетическую часть белка SARS-CoV-2, который провоцирует развития COVID-19. Этот белок не заразен, однако провоцирует появление антител.

Ученые установили, что в организме альпака формируются крошечные иммунные белки, которые блокируют человеческие коронавирусы. При этом речь идет не только о вирусе SARS-CoV-2, но и о его более раннем варианте - SARS-CoV (провоцировал развитие атипичной пневмонии).

В ходе дальнейших исследований ученые планируют извлечь последовательности генов, кодирующих нужные нанотела. С их помощью, как считают специалисты, можно будет создать миллионы типов нанотел в лаборатории, а затем - выбрать наиболее подходящие для человека.

Общество Наука Пандемия коронавируса COVID-19

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