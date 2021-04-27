Ученые раскрыли трюк, с помощью которого COVID-19 обходит иммунитет

Коронавирус "скрывается" от иммунитета человека благодаря своему строению и работе метаболитов гема, которые широко распространены в человеческом организме. Открытие важно для разработки вакцин и подбора лечения.

Статья с исследованием называется "Коронавирус SARS-CoV-2 может использовать метаболиты гема, чтобы избегать антительного иммунитета". Гем - это химическое соединение, включающее молекулы железа и широко распространенное в человеческом организме. А его метаболиты - это вещества, образующиеся при распаде. Среди них - биливердин и билирубин.

- Ключевым фрагментом коронавируса, с помощью которого он проникает в организм, является S-белок - из него состоят "шипики" вирусных частиц. К этому белку образуются нейтрализующие антитела, - рассказал KP.RU иммунолог, кандидат медицинских наук, эксперт по разработке, исследованиям и регистрации лекарственных препаратов, гендиректор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков.

"Шипик" состоит из двух частей - S1 и S2. S1 нужен вирусу, чтобы связываться с рецепторами на поверхности человеческих клеток. А с помощью S2 коронавирус организует проникновение через эти рецепторы внутрь клетки. S1-фрагмент шипика тоже состоит из двух частей. Одна из них - RBD-домен - это участок S-белка, к которому вырабатывается наибольшее количество самых мощных нейтрализующих антител. Вторая часть - N-концевой участок. Его роль была раньше непонятна.

Новое исследование показало: метаболиты гема неожиданно начинают работать, встречаясь с N-концевым фрагментом. Но их активность играет на руку не человеку, а болезни.

- Механизм открылся очень интересный, - говорит Николай Крючков. - Для того, чтобы антитела нашего иммунитета связались с N-концевым фрагментом коронавируса и не дали ему захватить организм, специальная петля на этом участке должна войти в определенную молекулярную "расщелину". Благодаря чему высокоиммуногенные фрагменты N-концевого участка оказываются открытыми для связывания и обезвреживания антителами. Подвох в том, что биливердин и билирубин могут блокировать эту молекулярную расщелину. И тем самым ослабляют защитную работу антител.То есть коронавирус использует обычные для человека вещества для ослабления иммунного ответа.

С увеличением концентрации продуктов распада гема в крови и тканях отмеченный эффект усиливается. В итоге иммунный ответ на коронавирус снижается.