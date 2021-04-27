"Ундервуд" спел в Москве и Санкт-Петербурге

Они редкие музыканты, у которых выходят и сборники стихов. Вскоре появится уже четвертый, в котором у Владимира Ткаченко и Максима Кучеренко снова все будет поровну: как песен на альбомах, так и стихов в книге. А пока "Ундервуд" отпраздновал 25-летие - большими концертами в московском Vegas City Hall и петербургском клубе "Космонавт".

На презентациях был максимально возможный по нынешним временам борьбы с COVID-19 аншлаг. А в зале - много друзей и коллег, среди которых оказался и Андрей Макаревич из "Машины времени": он тоже выходил на сцену с гитарой и пел хит "Ундервуда" "Я не сплю с фотомоделями". Приехала и драматическая актриса Юлия Пересильд, прежде исполнявшая частушки в "Вечернем Урганте" и блюзы с Crossroadz.

Пела она и с "Ундервудом" - хит времен Великой Отечественной войны на немецком языке - Lili Marleen. - на немецком языке. А теперь включила в репертуар уже три их песни: "Самая красивая девушка в мире", "Вечный полдень" и "Скарлетт Йоханссон едет в Херсон". Все они давно не виделись. Время пандемии ,"Ундервуд" впрочем, провел с пользой: Максим Кучеренко возвращался к своей исконной профессии, написал и "Гимн волонтеров" - посвященный людям, помогающим нам противостоять COVID-19, а Владимир Ткаченко взялся за сочинение детской музыкальной сказки - очень дефицитного сегодня музыкального жанра. И, конечно, авторы и исполнители поколенческого хита "Гагарин, я вас любила" не могли не отпраздновать и 60-летие полета первого человека в космос. Разучили ради этого и песню Александры Пахмутовой "Обнимая небо", которую исполнили на "Квартирнике у Маргулиса". Возможно, будут петь ее и на каких-то своих концертах.

Ну а пока - в честь 25-летия "Ундервуд", вначале существовавший как группа студентов-медиков (у Ткаченко в Симферополе была репутация пианиста, способного подобрать и сыграть по слуху абсолютно любую мелодию), а в 2000-м переехавший в Москву и начавший профессиональную карьеру, решил сделать ставку на свои главные хиты. И, конечно, на материал альбома "Дети портвейна", который из-за пандемии так толком и не удалось представить на концертах. Зато сделали это теперь. В нем снова много лихих, задорных и очень поэтичных песен. Ну у кого еще из отечественных коллективов среди персонажей песен появляются Джим Моррисон, Лев Толстой, Мстислав Ростропович?! И столь влекущий коктейль хуковых мелодий, драйва, самоиронии, а порой и согревающих балладных баллад?!

Заодно представили и только что вышедший диск "Избранное-2", порадовав, что у группы по-прежнему много хороших песен и идей. Причем не только музыкальных - после презентаций артисты, бывшие врачи (хотя и в этой профессии, бывших наверное, не бывает?!) поехали в семейный центр для детей с особенностями развития...

Кстати

В этом центре считают, что музыкальная терапия помогает детям с разной степенью инвалидности. Вот Ткаченко и Кучеренко и дали малышам вокальные мастер-классы . И кажется, что когда у тех начинало получаться, были счастливы почти как и тогда, на сцене...