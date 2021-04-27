В арктическом регионе Канады три человека погибли при крушении вертолета

Вертолет Aerospatial 350B-2 потерпел крушение в канадском арктическом регионе Нунавут. Инцидент произошел в районе острова Гриффин.

Связь с экипажем пропала в воскресенье, сообщает ТАСС, ссылаясь на телеканал CBC. В понедельник к месту последнего сеанса радиосвязи отправились спасатели, которые и обнаружили обломки пропавшего вертолета.

На борту находились два члена экипажа и ученый-биолог. Все они погибли.

О причинах крушения вертолета пока информации нет. Специалисты приступили к расследованию.