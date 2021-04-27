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27.04.2021 21:49
Рубрика: В мире

В Италии одобрили план восстановления от COVID-19 стоимостью в 200 млрд евро

Текст: Максим Макарычев

Нижняя палата итальянского парламента одобрила план восстановления от коронавируса стоимостью более 200 миллиардов евро, который, по словам премьер-министра Марио Драги, имеет "решающее значение для судьбы" страны. Италия из всех европейских стран должна получить самую большую долю - около 191,5 миллиарда евро из фонда восстановления ЕС после коронавируса. Ожидается, что эта сумма будет дополнена 30 миллиардами евро за счет собственных заимствований страны.

Фото: EPA-EFE/FABIO FRUSTACI
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Депутаты проголосовали за план, который должен быть представлен в Европейскую комиссию до 30 апреля. Он предусматривает ускоренное развитие цифровой и "зеленой" отраслей Италии, а также инвестиции в образование и подготовку кадров, инфраструктуру, социальную интеграцию и здравоохранение, сообщает Guardian.

Выступая во вторник в парламенте, Драги сказал, что план "делает возможными инвестиции, которые были немыслимы еще несколько дней назад". Ожидается, что этот план также пройдет голосование в верхней палате парламента в самое ближайшее время.

Экономика Италии сильно пострадала от пандемии, особенно ее секторы сферы услуг и туризма. В стране также зарегистрировано самое высокое число погибших от COVID-19 в континентальной Европе - 119 912 человек по состоянию на вторник.

В мире Европа Италия Пандемия коронавируса COVID-19

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