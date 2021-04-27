В Италии одобрили план восстановления от COVID-19 стоимостью в 200 млрд евро

Нижняя палата итальянского парламента одобрила план восстановления от коронавируса стоимостью более 200 миллиардов евро, который, по словам премьер-министра Марио Драги, имеет "решающее значение для судьбы" страны. Италия из всех европейских стран должна получить самую большую долю - около 191,5 миллиарда евро из фонда восстановления ЕС после коронавируса. Ожидается, что эта сумма будет дополнена 30 миллиардами евро за счет собственных заимствований страны.

Депутаты проголосовали за план, который должен быть представлен в Европейскую комиссию до 30 апреля. Он предусматривает ускоренное развитие цифровой и "зеленой" отраслей Италии, а также инвестиции в образование и подготовку кадров, инфраструктуру, социальную интеграцию и здравоохранение, сообщает Guardian.

Выступая во вторник в парламенте, Драги сказал, что план "делает возможными инвестиции, которые были немыслимы еще несколько дней назад". Ожидается, что этот план также пройдет голосование в верхней палате парламента в самое ближайшее время.

Экономика Италии сильно пострадала от пандемии, особенно ее секторы сферы услуг и туризма. В стране также зарегистрировано самое высокое число погибших от COVID-19 в континентальной Европе - 119 912 человек по состоянию на вторник.