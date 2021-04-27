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В российских колледжах открывают мастерские по стандартам WorldSkills, оснащенные современным оборудованием для обучения. И у студентов появляется возможность изучать предметы в условиях, максимально приближенным к производственным.

Как рассказал "РГ" замдиректора Брюховецкого аграрного колледжа (Краснодарский край) Андрей Ющенко, в мастерских по ремонту легковых и грузовых автомобилей, строительной техники, кузовному ремонту и покраске машин обучаются 200 студентов по девяти специальностям. "Все оборудование соответствует международному уровню, благодаря чему студенты получают возможность трудоустроиться в ведущие компании", - заметила директор колледжа Мария Рогачева. Благодаря нацпроекту колледж получил 34 миллиона плюс спонсорские средства и субсидия края.

Фото: iStock
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А Краснодарский архитектурно-строительный техникум - около 40 миллионов рублей. Здесь открыли мастерские эксплуатации многоквартирного дома, BIM-технологий, облицовки плиткой, штукатурных работ, а также лабораторию по геодезии. "Мы готовим конкурентоспособных специалистов", - объяснила директор Тамара Панеш.

В Институте среднего профессионального образования Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого создано пять мастерских, где оборудовано 87 рабочих мест.

Разработаны полтора десятка обучающих программ. На занятия в них приходят 690 студентов колледжа. Число обучающихся будет расти - в том числе за счет школьников. Есть планы приглашать и возрастных горожан - по направлению службы занятости.

Востребованность выпускников на рынке труда - чрезвычайно высока, так что без работы ребята не останутся. Все чаще учащиеся третьего-четвертого курса уже находят работу - и по специальности, и высокооплачиваемую.

В Красноярском крае мастерские в техникумах и колледжах стали открывать в 2019 году. Сейчас их уже сорок, а до конца 2021 года откроют еще около двадцати. "Это отвечает вызовам времени, помогает готовить настоящих профессионалов, - считает директор Красноярского строительного техникума Юрий Ребров. "Граница между "синими" и "белыми" воротничками постепенно стирается. Адаптивность и предприимчивость - вот что позволяет сегодня ориентироваться на рынке труда", - пояснила "РГ" директор красноярского Центра развития профессионального образования Лидия Иванова.

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