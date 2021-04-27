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27.04.2021 19:40
Рубрика: Власть

Усиление защиты

В Конституционный суд направлены жалобы на нормы УПК
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 91(8442)
В Конституционный суд направлена серия жалоб на нормы УПК, касающиеся споров защиты со следствием.
Фото: Сергей Куксин/ РГ Фото: Сергей Куксин/ РГ
Фото: Сергей Куксин/ РГ

Как рассказал "РГ" один из авторов жалоб, советник Федеральной палаты адвокатов России Нвер Гаспарян, в одном из обращений речь идет о нормах, которые позволяют судам не рассматривать жалобу на решение следователя, вынесшего немотивированное и необоснованное постановление об отказе в прекращении уголовного дела.

Фото: Сергей Михеев
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Две жалобы уже направлены в Конституционный суд, еще две будут направлены туда в ближайшее время. Во втором обращении говорится о норме, которая в контексте правоприменительной практики позволяет судам не рассматривать жалобу на отказ следователя провести допрос свидетеля защиты.

По словам инициаторов обращения в Конституционный суд, когда следователь допрашивает свидетелей обвинения, а сторона защиты лишена зеркальной возможности в допросе свидетелей защиты, у последней не остается иных эффективных процессуальных средств, как обратиться в суд в порядке статьи 125 УПК РФ. Именно ее нормы и оспариваются в жалобах. Как подчеркивает Нвер Гаспарян, данные обращения в Конституционный суд России важны для адвокатов и граждан. Ведь по сути в данной статье прописывается порядок судебного контроля за предварительным следствием. А значит, она дает шанс исправить ошибки следствия на раннем этапе.

Например, если своевременно допросить свидетеля защиты, возможно, дело вообще не дойдет до суда. Конечно, если следователь не захочет говорить со свидетелем, последнего можно потом пригласить в суд. Но почему нельзя разобраться во всем на стадии предварительного следствия?

"Допрос свидетеля в ходе последующего судебного контроля при рассмотрении дела по существу не позволит исправить допущенное нарушение, поскольку своевременное получение показаний, возможно, могло бы привести к прекращению уголовного преследования и не потребовало направления уголовного в суд", - полагают авторы жалоб в КС.

Между тем, рассказывают адвокаты, на практике далеко не всегда судьи соглашаются рассматривать претензии к следствию. "В последние годы отмечается тенденция дистанцирования судов от рассмотрения жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ. Так, по данным судебного департамента, в 2019 году удовлетворено только 4,41 процента жалоб (5301) от числа поданных (120 102) и 19,22 процента от количества рассмотренных", - поясняют авторы обращения.

Фото: iStock
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По мнению судов, они не могут вмешиваться в решение вопроса об объеме и необходимости проведения тех или иных следственных действий, поскольку это было бы прямым вмешательством в процессуальную самостоятельность органа следствия. Поэтому заявления отклоняются, а защитникам разъясняется, что все их претензии будут потом еще раз проверены при рассмотрении дела в суде.

Еще в одной жалобе заявители просят признать не соответствующими Основному Закону нормы, которые позволяют следователям в ходе очной ставки отводить некоторые вопросы защиты и прекращать следственное действие до получения ответов на них, а судам - отклонять жалобы на такие действия правоохранителей.

Адвокат Ольга Чуденцева - другой заявитель - подчеркнула, что в настоящее время сторона защиты сильно ограничена в обжалованиях действий следователей в порядке ст. 125 УПК РФ.

Заявители утверждают: закон позволяет следствию не допрашивать свидетелей защиты, и обжаловать это решение невозможно 

"Такая практика, как снятие следствием практически всех вопросов, задаваемых стороной защиты во время очной ставки, должна быть прекращена. Мы используем все законные способы обжалования данных действий, в том числе ждем результатов рассмотрения жалоб по данным нарушениям Конституционным судом", - говорит она.

Власть Работа власти Судебная система Судебная власть Конституционный суд

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