В Минэкономразвития напомнили о льготной поддержке для самозанятых

Более 6,5 тысячи самозанятых получили господдержку в рамках нацпроекта. Об этом 27 апреля рассказала замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова.

"По данным Федеральной налоговой службы число самозанятых-получателей поддержки составило 6 536 человек", - сказала она на пресс-конференции ОНФ.

Илюшникова подчеркнула, что всего на 26 апреля в России зарегистрировано 2,2 млн самозанятых. Как и представители малого и среднего предпринимательства они получают финансовую поддержку и другую помощь. Например, им предоставляется льготный кредит до 1 млн рублей по льготной ставке, которая варьируется от половины до 1,5-кратного размера ключевой ставки Банка России.

Также самозанятым могут выдать кредит на пополнение оборотных средств в размере от 500 тысяч рублей до 500 млн рублей на срок до 3 лет, или на инвестиционные цели в размере от 500 тысяч рублей до 2 млрд рублей на срок до 10 лет по ставке, не превышающей 7,75 % годовых.

Помимо этого, они могут рассчитывать на поддержку участников Национальной гарантийной системы (региональных гарантийных организаций, АО "МСП Банк" и АО "Корпорация "МСП"), в случае отсутствия собственного залогового обеспечения, необходимого для получения кредита (микрозайма). С начала года консолидированный объем финансовой поддержки самозанятых в рамках Национальной гарантийной системы составил 136,1 млн рублей, уточнили в пресс-службе минэкономразвития.

Для самозанятых также доступны льготное размещение в коворкингах, на маркетплейсах, участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, комплекс консультационных и образовательных услуг на базе центров "Мой бизнес".

В минэкономразвития напомнили, что эксперимент по применению специального налогового режима для самозанятых на территории всей страны запущен с 1 июля 2020 года. Сегодня они отчисляют Налог на профессиональный доход в размере 4% от реализации товаров (работ, услуг) и только при наличии заработка. В качестве мотивации при регистрации самозанятым предоставляется налоговый капитал в размере 10 тысяч рублей для оплаты будущих налогов, а в период пандемии в 2020 году налоговый капитал дополнительно был увеличен на 12,130 тысяч рублей.

По оценкам РАНХиГС самозанятыми могут стать 16-17 млн граждан нашей страны.