В Минэнерго связали развитие ВИЭ со ставками по кредитам

Стоимость финансирования проектов возобновляемой энергетики в России выше, чем в Европе, именно поэтому они здесь развиваются медленнее, сказал замминистра энергетики Павел Сорокин в ходе Национального нефтегазового форума.

"Ветер в европейских странах и в России одинаковый, у нас даже кое-где даже лучше, технологии равноценные, но стоимость финансирования проектов, связанных с возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ) у нас больше", - сказал Сорокин.

По его мнению, с 2008 года мы живем в несколько искаженной экономической реальности. В развитых странах почти нулевая ставка рефинансирования позволяет финансировать многие убыточные проекты, не генерирующие никакой прибыли, до того момента, когда они начнут окупаться. Яркий пример, развитие ВИЭ в Европе. Для проектов, которые окупаются 20 лет, огромное значение имеет, какая ставка по кредиту у них будет 2-3% или 8-9%, уточнил замминистра.