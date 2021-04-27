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27.04.2021 12:47
Рубрика: Экономика

В Минздраве пояснили причины отказов аптекам в удаленной торговле

Текст: Елена Манукиян

Почти половине аптек отказали в дистанционной торговле в 2020 году, следует из итогового доклада Минздрава.

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В нем отмечается, что всего за разрешением обратились 485 аптечных организаций из 48 регионов. В результате только 272 из них его получили.

В большинстве случаев основанием для отказа стало отсутствие специального термооборудования для доставки лекарств и договоров эквайринга с банком, подтверждающих возможность оплаты заказа с помощью электронной системы платежей или мобильных платежных терминалов.

По данным Росздравнадзора, из-за выявления фактов незаконной продажи лекарств в 2020 году заблокированы более 1,1 тысячи интернет-ресурсов. Чаще всего без разрешения на дистанционную торговлю они продавали препараты для искусственного прерывания беременности, антибиотики, психоактивные лекарственные препараты, вызывающие наркотическую зависимость.

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