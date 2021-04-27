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27.04.2021 19:54
Рубрика: Общество

Прививка для сердца

Вакцины спасут от инфаркта и инсульта
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Федеральный выпуск № 91(8442)
Прививать от всевозможных инфекций нужно не только детей в рамках Национального календаря, но и взрослых. И это поможет, как ни парадоксально выглядит на первый взгляд, снизить смертность от хронических недугов - в частности, от заболеваний сердечно-сосудистой системы, инфарктов и инсультов. Об этом говорили участники дискуссии, организованной Всероссийским союзом пациентов.
Фото: Сергей Николаев
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Включение в Нацкалендарь прививки от пневмококковой инфекции для взрослых пациентов, хотя бы для тех, кому поставлен диагноз сердечно-сосудистого заболевания, диабета второго типа и некоторых других серьезных недугов, поможет в случае госпитализации по основному заболеванию избежать у таких больных осложнения в виде пневмонии, - считает директор Института терапии ПИМУ имени Вогралика, доктор меднаук Игорь Фомин. Между тем именно присоединенная пневмония становится причиной смерти у многих хроников. По той же причине в Национальный календарь для взрослых эксперты предлагают включить и вакцинацию против гемофильной инфекции.

"С помощью вакцин мы можем контролировать 50 инфекций. Сейчас в нашем арсенале 150 препаратов, и круг их применения должен расширяться. Это профилактика аутоиммунных, онкозаболеваний, аллергических и т.д.", - рассказал главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава России Николай Брико. По его словам, необходимо активнее разрабатывать собственные вакцины, прежде всего поливалентные.

Общество Здоровье Прививки и вакцинация

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