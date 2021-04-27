В новом учебном году стартует программа наставничества в здравоохранении

С сентября в России запустят программу наставничества для выпускников медицинских вузов, следует из итогового отчета Минздрава.

"Масштабирование проекта на территории всей страны начнется в сентябре 2021 года с приходом молодых специалистов, завершивших обучение по программам целевой подготовки в этом году", - говорится в документе.

В каждом регионе определены медицинские организации, специалисты которых будут передавать выпускникам вузов свои опыт и знания.

Ранее создать институт наставничества в здравоохранении предложил президент Владимир Путин, который также подчеркнул, что работу наставников нужно оплачивать.

Сегодня программа наставничества реализуется в рамках пилотного проекта на территории 13 регионов, в числе которых Амурская, Белгородская, Иркутская, Кемеровская, Курская, Новгородская, Новосибирская, Пензенская, Свердловская области, Республики Дагестан, Коми, Татарстан, Удмуртия.