В память о чернобыльской катастрофе создан спецпроект

SMM-редакция МИЦ "Известия" подготовила таймлайн к 35-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС.

Спецпроект, посвященный одной из самых крупных катастроф в области атомной энергетики на Земле, представляет хронологию событий и масштабы чернобыльской аварии. Это случилось 35 лет назад, и сегодня "Известия" вспоминают, как это было.

Проект с точностью до минуты детально рассказывает о важных моментах: как проходили испытания, их начало, действия, предпринятые работниками станции. Кроме того, в таймлайне в мельчайших подробностях описаны все события, произошедшие за несколько часов до ошибки, а также страшные последствия всей катастрофы. Для полного погружения в атмосферу 1986 года, "Известия" подготовили не только фото и аудиоматериалы, но и видеозаписи, на которых можно увидеть тот самый взрыв, повлекший за собой огромную трагедию. В проекте также упомянуты ориентировочные сроки дальнейшего устранения катастрофы до 2065 года.