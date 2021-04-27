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27.04.2021 23:53
Рубрика: В мире

Не доел в ресторане? Заплати штраф!

Текст: Константин Волков
Российская газета - Столичный выпуск № 91(8442)
Проект закона о борьбе с пищевыми отходами был представлен во втором чтении на проходящей в Пекине очередной сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП).

Речь о финансовых мерах по отношению к тем, кто "расточительно относится к еде", например заказывает в ресторане заметно больше, чем может съесть. В законопроекте предусмотрена возможность взимать с посетителей заведений общественного питания дополнительную плату, если будет установлен факт "расточительного отношения к еде". Эти деньги пойдут на оплату переработки несъеденных блюд.

Фото: Предоставлено China Daily
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Пока что остается неясным, по каким параметрам и в каких размерах будет начисляться штраф, законодателям только предстоит разработать нормативные документы. Но не исключено, что для тех, кто хочет продемонстрировать свой достаток, такой штраф станет дополнительным средством самопрезентации на публике. Другое дело, если в обществе получится сформировать отрицательное отношение к "расточителям еды" - угроза публичного порицания работает в азиатских странах куда лучше.

О масштабной кампании в этом направлении власти объявили летом прошлого года после того, как выяснилось, что в год в КНР утилизируется 18 миллионов тонн несъеденных блюд. Правительство тогда заявило, что речь идет об угрозе продовольственной безопасности страны. Причина такого отношения к еде в государстве, где еще четверть века назад чашка риса была для многих в радость, заключается в стремлении китайцев к показной роскоши. Люди, не так давно жившие в бедности, а теперь имеющие нормальный доход, стремятся всеми силами показать свою состоятельность и заказывают в ресторанах все сразу, но съесть заказанное целиком оказываются не в состоянии.

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