В ПФР разъяснили, когда пенсионеры смогут получить проиндексированную пенсию

После прекращения трудовой деятельности пенсионеры начинают получать пенсию с учетом индексации через три месяца. Об этом говорится в разъяснениях отделения Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Пенсионерам, прекратившим трудовую деятельность, пенсия с учетом индексации исчисляется с первого числа месяца, следующего за месяцем увольнения. Фактически же пенсионер начнет получать пенсию в полном размере спустя три месяца после увольнения", - поясняют специалисты ведомства. Но при этом они обращают внимание - что проиндексированная пенсия придет с доплатой за прошедшие три месяца.

Пенсионеру не нужно лично обращаться в ПФР. Факт прекращения работы устанавливается на основании сведений, представляемых в ПФР работодателем.

Так, например, если гражданин уволился с работы в апреле 2021 года, то в мае в Пенсионный фонд от работодателя поступит отчетность за апрель, где он еще числится работающим. Сведения о работниках организации, среди которых человек уже не значится, так как вышел на заслуженный отдых, поступят в ПФР в июне. А решение об индексации пенсии будет принято в следующем месяце после получения этих сведений - в июле. В августе же пенсия будет выплачена в полном размере с доплатой за прошедшие три месяца - май, июнь и июль.