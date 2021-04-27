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27.04.2021 20:44
Рубрика: Культура

В рамках ММКФ прошла премьера российского художественного фильма "Архипелаг"

Текст: Юрий Снегирев
Я не кинокритик. Конечно, Памелу Андерсен от Нонны Мордюковой отличить смогу, но не более. А напросился на эту рецензию я вот почему. С продюсером ленты Героем России Михаилом Малаховым мы познакомились на Северном полюсе. Он там встречал нашу лыжную экспедицию. Ну а кто больше расскажет о секретах кино, как не старый полярный друг?
Фото: Юрий Снегирев Фото: Юрий Снегирев
Фото: Юрий Снегирев

Два года подряд Михаил штурмовал Шпицберген. И неспроста. На рубеже еще тех веков российские полярники установили на архипелаге 42 триангуляционных знака. Киноманам это ни о чем не говорит. Скажу лишь, что это такие сооружения вроде пирамид, по которым ученые вычислили форму земли. И она оказалась похожей на картошку. Малахов со своей экспедицией повторил путь отважных первопроходцев и ученых и на самой высокой точке обнаружил чудом сохранившийся флаг Российской империи!

Фото: Николай Гагарин
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"Да об этом кино надо снимать!" - вырвалось у его сына Михаила Малахова-младшего.

Нашлись единомышленники. Режиссер киностудии "ЛенДок" Алексей Тельнов вместе с Михаилом Малаховым-мл. Принялись за дело. Пригласили настоящих звезд - Андрея Мерзликина, Дмитрия Паламарчука, Марину Петренко и других не менее заслуженных актеров. Но вот беда - на лыжах никто не стоял.

"Андрюша Мерзликин еще более-менее ходил, - делится по секрету со мной Малахов-старший. - А вот остальные… Пришлось давать мастер-класс. На полюсе главное не скорость, а выносливость. Но когда смонтировали ленту получилось самое то!"

Еще одна незадача - коронавирус. На Шпицберген киноэкспедицию не пустили. Что ж, стали снимать в родном Финском заливе. Лед есть. Скалы есть. А снега - хоть зимнюю Олимпиаду проводи. Я бывал на Шпицбергене. Даю лыжную палку на отсечение все точь-в-точь как на натуре!

Я смотрел фильмы про полярников. И "Семеро смелых", и "Красную палатку", и даже "Территорию". Там все куда-то идут, кого-то спасают, мерзнут, погибают, но в итоге побеждают. И кругом метель. Хоть на черно-белую пленку снимай.

Фото: Предоставлено кинокомпанией Bazelevs
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"Архипелаг" не такой. Конечно тут и лихо закрученная интрига, и опасности, и даже кокаин. Но главное в картине это то, что якобы отсталая Россия XIX века занималась научными проблемами планетарного масштаба. Гагарин первым облетел землю, но даже он не подозревал, что профессор Пулковской обсерватории астроном А. С. Васильев 1902-м году после той самой экспедиции доказал, что она как картошка. Одним словом, утерли мы нос всему миру. Но об этом почему-то все забыли.

После аплодисментов, цветов и торжественных речей Михаил Малахов попросил меня:

"Сфотографируй нас всех, кто два года пропахивал Шпицберген. У артистов своя слава. А у наших что?"

И я сделал этот снимок. Стояли обычные люди. Даже со своими внуками. А ведь без них не было бы ни этого фильма, ни этой страны. Вот такая формула Земли.

Культура Кино и ТВ Наше кино 43-й Московский Международный кинофестиваль

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