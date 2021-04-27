В России могут вернуться к интервенциям для регулирования цен

Новости

Производство вакцины "Спутник V" начнется в Беларуси 30 апреля 16:20
Гособвинение запросило от 7 до 16 лет обвиняемым по делу Голунова 16:19
Мишустин поздравил депутатов и сенаторов с Днем российского парламентаризма 16:19
Во Франции по подозрению в терроризме задержаны семь человек 15:59
Беларусь пока не приняла решение о визите Лукашенко на парад Победы в Москву 15:50
Белоусов назвал правительственный прогноз по инфляции 15:43
Почта России изменила режим работы отделе­ний на майские праздн­ики 15:28
Краснов: В России и Беларуси раскрывается лишь четверть киберпреступлений 15:25
СМИ: УЕФА расширит заявку для сборных на чемпионат Европы 15:15
HBO официально объявила о старте работы над приквелом "Игры престолов" 15:12
Металлурги ответили на претензии ФАС по ценам на рынке 15:09
В новом учебном году стартует программа наставничества в здравоохранении 14:54
Российские индустриальные парки создали девять тысяч новых рабочих мест 14:51
ФК "Химки" ведет переговоры со "Спартаком" о выкупе прав на Мирзова 14:48
Минпросвещения заменит учебники по истории в колледжах 14:42
Трафик по Крымскому мосту в 2021 году вырос на 22 процента 14:27
В Саудовской Аравии пресекли попытку нападения на порт 14:02
Улице Смоляной в Петербурге вернули название 150-летней давности 13:59
Украина объявила консула России в Одессе персоной нон грата 13:49
Кибератаки на "Вектор" в период создания вакцины от COVID выросли в 4 раза 13:47
Путин может посмотреть фильм о летчике Девятаеве 13:42
Проблему обманутых дольщиков в Подмосковье обещают закрыть в 2023 году 13:31
Испанскому министру прислали окровавленный нож 13:28
Узбекистан, Сербию и Монголию пригласят на мероприятия под эгидой ОДКБ 13:28
Минфин предложил провести эксперимент по маркировке импортного алкоголя 13:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Москве опубликовали онлайн-график отключения горячей воды
В Москве опубликовали онлайн-график отключения горячей воды
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
27.04.2021 15:43
Рубрика: Экономика

В России могут вернуться к интервенциям для регулирования цен

Текст: Евгений Гайва
Правительство России прорабатывает возможность введения интервенций для регулирования цен на некоторые товары, заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Первый вице-премьер Андрей Белоусов. Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Первый вице-премьер Андрей Белоусов. Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Первый вице-премьер Андрей Белоусов. Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

"Сейчас Минэкономразвития и другие отраслевые ведомства уже создали достаточно развернутую систему предупреждения рисков повышения цен, начиная от мониторинга и анализа рисков, и введения разных рыночных инструментов, которые позволяют оперативно демпфировать эти риски, это касается и демпферов, сейчас прорабатывается вопрос возврата к практике интервенций по некоторым товарам", - сказал Белоусов, которого цитирует ТАСС. По его словам, также рассматривается вариант субсидирования.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Правительство продлило программу туристического кешбэка

Правительство фиксирует ускорение цен на мировом рынке по ряду ключевых товаров, заметил Белоусов.

Государственные интервенции предполагают закупку товаров в период низкой стоимости и продажу их на рынке в момент, когда создаются условия для роста цен. Тем самым удается сдержать рост цен. Такой механизм применяется в России с 2001 года. В частности, интервенции по закупке зерна в последний раз проводились в 2016 году.

Экономика Товары и цены Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Вице-премьеры Зерновые интервенции

Главное сегодня

В ПФР разъяснили, когда пенсионеры смогут получить проиндексированную пенсию
Песков напомнил о намерении Путина не обсуждать Донбасс с Зеленским
Минпросвещения заменит учебники по истории в колледжах
Подмосковье приступает к программе реновации жилья
Песков: Россия продолжит контакты с Бразилией по "Спутник V"
Некоторым категориям работников будет легче получить доплаты к пенсии
В РАН назвали самые востребованные профессии будущего