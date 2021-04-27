В России могут вернуться к интервенциям для регулирования цен

Правительство России прорабатывает возможность введения интервенций для регулирования цен на некоторые товары, заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов.

"Сейчас Минэкономразвития и другие отраслевые ведомства уже создали достаточно развернутую систему предупреждения рисков повышения цен, начиная от мониторинга и анализа рисков, и введения разных рыночных инструментов, которые позволяют оперативно демпфировать эти риски, это касается и демпферов, сейчас прорабатывается вопрос возврата к практике интервенций по некоторым товарам", - сказал Белоусов, которого цитирует ТАСС. По его словам, также рассматривается вариант субсидирования.

Правительство фиксирует ускорение цен на мировом рынке по ряду ключевых товаров, заметил Белоусов.

Государственные интервенции предполагают закупку товаров в период низкой стоимости и продажу их на рынке в момент, когда создаются условия для роста цен. Тем самым удается сдержать рост цен. Такой механизм применяется в России с 2001 года. В частности, интервенции по закупке зерна в последний раз проводились в 2016 году.