В России могут ввести страхование от безработицы

Российских работников могут начать застраховать от безработицы: такой законопроект планируют принять в Госдуме. Однако реализация этой инициативы не должна привести к дополнительным расходам работодателей. Об этом сообщил первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

"С нашей точки зрения, нужно вводить страхование от безработицы, которое существует во всех странах мира", - заявил он в ходе рабочей поездки в Удмуртию.

При это нужно утвердить такие правила, чтобы новый закон не стал дополнительным обременением для работодателя, заявил Исаев.

Кроме того, работодателя в обмен на оплату страховых взносов могут освободить от обязанности выплачивать выходные пособия работникам при сокращении штатов.

"Уплачивать это будет служба занятости - это вполне разумное решение", - пояснил Исаев.

Благодаря этому работодатели не будут заставлять сотрудников писать заявления на увольнение по собственному желанию. "Такой необходимости не будет, - отметил парламентарий. - Служба занятости будет в полном объеме выплачивать то, что раньше выплачивал работодатель".