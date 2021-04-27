Названы сроки испытаний опытного образца самолета "Байкал"

В России разработали образец планера легкого многоцелевого самолета для местных воздушных линий (ЛМС-901 "Байкал"). Работы проводились на базе Московского авиационного института, сообщили в пресс-службе Минпромторга.

Важными условиями проекта стали применение отечественных комплектующих и агрегатов, высокая ремонтопригодность в местных условиях, экономичность, быстрая интеграция в существующие транспортные системы. Экономические показатели нового самолета существенно превышают зарубежные аналоги: цена ниже на 30-50%, а себестоимость летного часа - более чем в два раза.

"Девятиместный самолет "Байкал" должен заменить на местных авиалиниях АН-2 и содействовать улучшению транспортной доступности в российских регионах, в том числе, поступив во флот создаваемой Дальневосточной авиакомпании", - отметил глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, опытный образец ЛМС-901 "Байкал" будет продемонстрирован на Международном авиационно-космическом салоне в июле. Начало испытаний самолета запланировано на конец 2021 года.

Ключевые параметры были определены в соответствии с требованиями региональных авиакомпаний: две тонны полезной нагрузки, дальность полета - 1500 км, крейсерская скорость - 300 км/ч, взлет с грунтовых полос с 250 метров.