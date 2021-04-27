Времена, когда для оформления страхового полиса или получения выплат по страховым случаям нужно было обязательно посещать офис компании, ушли в прошлое. Благодаря пандемии онлайн-продукты и сервисы стали новой реальностью буквально в одночасье.

Конечно, в доковидные времена страхование, как и другие отрасли, постепенно шло по пути цифровизации и вводило различные онлайн-сервисы. Первым в онлайн ушло ОСАГО, с 2017 года продажа таких полисов в электронном виде стала обязательной для страховщиков.

Пандемия и сопутствующая ей самоизоляция сделали тенденцию ухода в онлайн тотальной. Причем это коснулось не только традиционно продвинутых регионов вроде Москвы, Санкт-Петербурга или Екатеринбурга и "цифровых" слоев населения - молодежи и людей среднего возраста. Согласно различным исследованиям, электронные страховые продукты стали одинаково популярны независимо от региона проживания или возраста.

Эту тенденцию подтверждают и страховщики. "Пандемийный 2020 год показал существенный разворот клиентов в удаленное и цифровое взаимодействие с организациями", - рассказал руководитель блока цифрового бизнеса компании "Росгосстрах" Дмитрий Литовченко.

Если ранее готовность клиентов к взаимодействию со страховщиками в цифровом формате нарастала постепенно с ростом цифровой грамотности и проникновением интернета в регионах, то за последний год все столкнулись с необходимостью быть цифровыми и потреблять услуги в рамках различных ограничительных мер. "В попытках сохранить бизнес компании начали переводить обслуживание в цифру", - отметил Дмитрий Литовченко.

Самым популярным полисом, который покупают онлайн, остается ОСАГО. По итогам 2020 года было продано 17,8 миллиона электронных страховок

Более того, возможность дистанционно купить страховой продукт или получить выплату стала важным критерием, по которому клиенты выбирают для себя страховую компанию. "Крупные страховые компании развивали свои цифровые сервисы и до пандемии, поэтому смогли быстро предложить клиентам удобный вариант взаимодействия, - поясняет управляющий директор управления прямых продаж компании "Ренессанс страхование" Николай Ефанкин. - Преимущества онлайн для клиента - это прежде всего комфорт и удобство: возможность в любое время в любом месте оформить полис, получить консультацию, пролонгировать полис, внести в него изменения, урегулировать свой страховой случай и получить выплату. Не нужно тратить время на поездку в офис и общение со специалистами компании. А также (особенно актуально для ОСАГО) - гарантированно оформить настоящий полис".

Конечно, самым популярным полисом, который покупают онлайн, остается ОСАГО. По итогам 2020 года было продано 17,8 миллиона полисов электронного ОСАГО (данные Российского союза автостраховщиков). Больше всего страховок было куплено в Москве - 1,6 миллиона, или 9,1 процента от общего количества, на втором месте Московская область - 950 тысяч полисов, или 5,3 процента, затем Свердловская область - 721 тысяча полисов, или 4,1 процента, Санкт-Петербург - 520 тысяч, или 2,9 процента, и Самарская область - 510 тысяч, или 2,8 процента.

Электронный полис ОСАГО удобен во многом. И не только потому, что за ним не нужно ехать в офис страховой компании. Если водителя остановит сотрудник ГИБДД, полис можно показать на экране смартфона, и нет риска забыть бумажный вариант дома. Кроме того, многие компании, которые занимаются автострахованием, активно развивают это направление онлайн. Так, у крупных страховщиков есть специальные приложения, в которых можно не только купить полис, но и заявить о страховом случае, загрузить данные и подтверждающую информацию (фото, видео) о наступлении страхового случая. Заполнить заявление, необходимое для выплаты по страховому случаю, и урегулировать еще массу вопросов - все онлайн. Также такое приложение оповестит клиента, если срок страховки подойдет к концу. Продлить полис, естественно, можно также через приложение.

Помимо ОСАГО, одним из первых страховых продуктов, который начал активно продаваться онлайн, стали полисы страхования выезжающих за рубеж (ВЗР). Однако пандемия негативно повлияла на этот сегмент. Из-за ограничений передвижения люди просто перестали путешествовать.

"Если не рассматривать ОСАГО, то, без сомнений, флагманский продукт цифры - ВЗР, - считает Дмитрий Литовченко. - Сейчас этот продукт по понятным причинам не имеет былого спроса. Однако поездки по России снова подстегнули спрос на полисы путешественников".

Помимо ОСАГО, россияне часто покупают онлайн страховки от несчастного случая и полисы страхования квартир и загородных домов

Для путешествий по России не обязательно оформлять отдельный страховой полис. В случае непредвиденных обстоятельств лечение покроет стандартный полис ОМС. Однако все больше путешественников внутри страны не хотят довольствоваться стандартным страховым покрытием. В первую очередь это касается тех, чье путешествие связано с определенными рисками. Например, восхождение в горы или сплав по реке - дело непредсказуемое. В случае ЧП пострадавшему может потребоваться эвакуация, сложное хирургическое вмешательство и масса других нюансов, которые не покроет стандартная страховка.

Еще один страховой продукт, который стал популярен в разгар пандемии и продолжает набирать обороты, - это страхование недвижимости. В период самоизоляции многие переехали за город и, как следствие, городские квартиры остались без присмотра, что и вызвало бум на этот вид страхования. Сейчас, когда сезон дач вновь начался, страхование квартир снова на пике.

"Если не брать в расчет ОСАГО, то чаще всего онлайн покупается защита от несчастного случая, а также страхование квартир", - говорит директор департамента электронной коммерции "АльфаСтрахование" Антон Косачев.

Если рассматривать страхование недвижимости более прицельно, то лидером является страхование загородной недвижимости. Пандемия заставила многие семьи осесть в своих загородных домах надолго. Именно поэтому стремление защитить свое новое постоянное жилье стало таким естественным. Согласно данным, которые приводит компания "Ингосстрах", пандемия выступила драйвером роста страхования загородной недвижимости. Так, за 2020 год было застраховано 200 тысяч жилых загородных домов. Общие сборы составили 1,8 миллиарда рублей, выплаты - 634,5 миллиона рублей.

В топ-3 самых популярных страховых случаев вошли стихийное бедствие (35 процентов), противоправные действия третьих лиц (16 процентов) и пожар в результате короткого замыкания (13 процентов). По объему страховых выплат лидирует риск пожара в результате короткого замыкания - 53 процента от всех выплат. На втором месте - противоправные действия третьих лиц (11 процентов), на третьем - стихийные бедствия (8 процентов).

Однако, несмотря на тотальную цифровизацию системы страхования, именно сегмент страхования недвижимости является одним из самых отстающих по этому показателю. Так, по данным компании "Ингосстрах", более 70 процентов полисов было куплено офлайн. Онлайн-развитие этого сегмента страхования - новый вызов, который предстоит взять на себя страховщикам. Стоит ожидать, что в ближайшее время в первую очередь крупные компании будут работать над разработкой удобных сервисов и приложений, по аналогии с теми, которые сейчас используются в автостраховании.