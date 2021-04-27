С сентября в России запустят программу наставничества для выпускников медвузов, следует из итогового отчета минздрава. "Масштабирование проекта на территории всей страны начнется в этом году с приходом молодых специалистов, завершивших обучение по программам целевой подготовки", - говорится в документе.

В каждом регионе определены медицинские организации, специалисты которых будут передавать молодым врачам свои опыт и знания. Ранее ввести институт наставничества в здравоохранении предложил президент Владимир Путин, указав, что работу наставников нужно оплачивать.

В отчете минздрава также говорится, что средняя зарплата врачей за 9 месяцев 2020 года (с апреля по декабрь) выросла более чем на 13%, зарплаты среднего медперсонала за этот период увеличились на 18%, а младшего - на 14,2%. В большинстве регионов выросли оклады медиков в структуре заработной платы (в среднем на 55%). Выплаты за непосредственную работу с больными коронавирусом получили 360 тысяч медицинских работников и 53 тысячи водителей машин "скорой помощи".

Смертность в прошлом году увеличилась на 17,9% по сравнению с предыдущим годом, за год число умерших возросло на 323 тысячи человек. По предварительным данным Росстата, коронавирус стал основной причиной смерти более 104 тысяч человек. Из отчета следует, что к лету Россия выпустит в гражданский оборот 57 млн доз вакцины от коронавируса. В регионы уже отгружены более 11,6 млн доз "Спутник V", "ЭпиВакКороны" и первые партии "КовиВак". Всего в стране организованы 4,9 тысячи стационарных и более 1,3 тысячи мобильных прививочных пунктов. Привито - уже более 8 млн человек, 45% из которых - граждане старше 60 лет.