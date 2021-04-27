Новости

Российские индустриальные парки создали девять тысяч новых рабочих мест 14:51
ФК "Химки" ведет переговоры со "Спартаком" о выкупе прав на Мирзова 14:48
Минпросвещения заменит учебники по истории в колледжах 14:42
Трафик по Крымскому мосту в 2021 году вырос на 22 процента 14:27
В Саудовской Аравии пресекли попытку нападения на порт 14:02
Улице Смоляной в Петербурге вернули название 150-летней давности 13:59
Украина объявила консула России в Одессе персоной нон грата 13:49
Кибератаки на "Вектор" в период создания вакцины от COVID выросли в 4 раза 13:47
Путин может посмотреть фильм о летчике Девятаеве 13:42
Проблему обманутых дольщиков в Подмосковье обещают закрыть в 2023 году 13:31
Испанскому министру прислали окровавленный нож 13:28
Узбекистан, Сербию и Монголию пригласят на мероприятия под эгидой ОДКБ 13:28
Минфин предложил провести эксперимент по маркировке импортного алкоголя 13:26
Около 1500 пар планируют заключить брак в майские праздники в Москве 13:20
Мосгорсуд ввел запрет на определенные действия для ФБК и ФЗПГ 13:17
Телетрансляция "Оскара-2021" показала рекордно провальные рейтинги 13:17
Geely объявила о выходе кроссовера Atlas Pro на российский рынок 13:05
Песков назвал один из факторов влияния на цены на продукты 12:59
Звезда "Белого солнца пустыни" Кахи Кавсадзе умер после коронавируса 12:57
Зарплаты главврачей в Подмосковье будут зависеть от количества жалоб пациентов 12:56
700 обманутых дольщиков из Подмосковья получат квартиры 12:54
Голикова: Многие регионы не следуют рекомендациям по снятию ограничений 12:49
В Минздраве пояснили причины отказов аптекам в удаленной торговле 12:47
Кабмин выделит 4 млрд рублей на поддержку системообразующих предприятий 12:45
Песков оценил решение США поставить вакцину AstraZeneca в другие страны 12:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Москве опубликовали онлайн-график отключения горячей воды
В Москве опубликовали онлайн-график отключения горячей воды
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
27.04.2021 14:02
Рубрика: В мире

В Саудовской Аравии пресекли попытку нападения на порт

Текст: Алексей Чуриков

Власти Саудовской Аравии сообщили, что утром 27 апреля была предпринята попытка нападения на морской порт Янбу в Красном море. Уточняется, что неизвестные злоумышленники пытались с помощью начиненной взрывчаткой лодки с дистанционным управлением устроить в порту взрыв.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
"Солнцепек" в пустыне: Саудовская Аравия применила ТОС-1А против хуситов

Как сообщает телеканал Alhurra, пресс-секретарь министерства обороны Саудовской Аравии, бригадный генерал Турки аль-Малики заявил, что "в порту Янбу на Красном море было перехвачено и уничтожено дистанционно управляемое судно с взрывчатым веществом".

Аль-Малики сообщил, что инцидент произошел в 06:40 по местному времени во вторник утром. Он пояснил, что "подразделения морской пехоты смогли отследить движение заминированной лодки в водах Красного моря напротив Янбу, а затем уничтожили ее". "Компетентные органы продолжают расследование, чтобы выяснить более подробную информацию об этой враждебной акции и определить стоящую за ней сторону", - добавил генерал.

В мире Ближний Восток Саудовская Аравия

Главное сегодня

Песков напомнил о намерении Путина не обсуждать Донбасс с Зеленским
Минпросвещения заменит учебники по истории в колледжах
За сутки в России подтверждено 8053 случая COVID-19 в 83 регионах
Песков: Россия продолжит контакты с Бразилией по "Спутник V"
В МИД РФ предупредили о выходе из Договора по открытому небу до конца мая
Киев готов ввергнуть страну в военные авантюры
Блокада Суэцкого канала нарушила судоходство по всему миру до лета