В Саудовской Аравии пресекли попытку нападения на порт

Власти Саудовской Аравии сообщили, что утром 27 апреля была предпринята попытка нападения на морской порт Янбу в Красном море. Уточняется, что неизвестные злоумышленники пытались с помощью начиненной взрывчаткой лодки с дистанционным управлением устроить в порту взрыв.

Как сообщает телеканал Alhurra, пресс-секретарь министерства обороны Саудовской Аравии, бригадный генерал Турки аль-Малики заявил, что "в порту Янбу на Красном море было перехвачено и уничтожено дистанционно управляемое судно с взрывчатым веществом".

Аль-Малики сообщил, что инцидент произошел в 06:40 по местному времени во вторник утром. Он пояснил, что "подразделения морской пехоты смогли отследить движение заминированной лодки в водах Красного моря напротив Янбу, а затем уничтожили ее". "Компетентные органы продолжают расследование, чтобы выяснить более подробную информацию об этой враждебной акции и определить стоящую за ней сторону", - добавил генерал.