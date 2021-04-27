В Союзе матерей России придумали, чем помочь многодетным семьям

Прописать все социальные льготы и категории льготников в Социальном кодексе, законодательно закрепить на территории страны единый статус многодетной семьи и семейного детского сада, а также расширить возможности для использования маткапитала предложили в Союзе матерей России. С такой инициативой общественницы обратились в администрацию президента и правительство.

По мнению женщин, семья должна считаться многодетной пока младшему ребенку не исполнится 16 лет, а если он продолжает учебу - до его совершеннолетия. Сегодня в разных регионах страны этот статус регулируется по-разному. В большинстве из них он утрачивается после того, как старшему исполняется 18 лет, в 29 регионах - откладывается до 23 лет первенца, который учится в институте по очной форме. На Камчатке семья остается многодетной до достижения первым ребенком 21 года, если у него есть инвалидность, он получает образование на территории региона и живет с родителями. А в Липецкой области семья может рассчитывать на льготы и пособия, если старший ребенок учится в колледже или вузе, до его 24-летия, а если проходит службу по призыву - пока ему не исполнится 21 год.

Вместо ясельных групп, которых в стране не хватает, Союз матерей России выступил в поддержку семейных детских садов, в которых смогут находиться малыши, начиная с двухмесячного возраста. Их могли бы организовать многодетные мамы, обучившись на помощника воспитателя. Предполагается, что такой семейный детский сад должен прикрепляться к ближайшему дошкольному учреждению, его воспитанники смогут пользоваться инфраструктурой этой образовательной организации, посещать занятия с логопедом, музыкальные уроки, ходить на физкультуру и в бассейн.

На средства маткапитала в Союзе матерей России предлагают подключать газ, электричество и воду к частному дому, по ходатайству местных властей тратить его на покупку личной сельхозтехники, развитие подсобного хозяйства, агробизнес.

Помимо этого, в своем письме женщины подчеркнули, что в России не хватает базового закона, регулирующего отношения в сфере реализации социальных прав граждан. По их мнению, им мог бы стать Социальный кодекс, в котором необходимо систематизировать все меры поддержки, установленные на федеральном уровне, а также возможность трансформирования их в адресные денежные выплаты и необходимое социальное обслуживание. Регионы могли бы ориентироваться на него и повышать уровень социального обеспечения своего населения в зависимости от территориальной потребности.