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Рубрика: В мире

В Венгрии сообщили об успешной вакцинации благодаря "Спутнику V"

Массовая вакцинация жителей Венгрии от COVID-19 проходит очень успешно благодаря закупке российского препарата "Спутник V". Об этом заявил член правящей партии "Фидес" Жолт Немет. Он высказал мнение, что вакцинация не может быть вопросом идеологии. "Спутник V" - это отличная вакцина, одна из лучших", - сказал политик в интервью газете "Известия".

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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Отметим, что Венгрия - первая в Евросоюзе страна, которая начала использовать российскую вакцину. Препарат был признан самым эффективным - из 100 тысяч привитых только 95 человек заразились коронавирусом. Для сравнения: AstraZeneca - 700 заражений, Pfizer/BioNTech - 555 случаев.

Согласно последним данным, первую дозу той или иной вакцины в Венгрии получили 3,5 миллиона человек, что составляет 45 процентов взрослого населения.

В мире Европа Венгрия Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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