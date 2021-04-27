В ВОЗ отметили мягкое снижение заболеваемости коронавирусом в России

В России наблюдается мягкое снижение заболеваемости коронавирусом, но не во всех регионах. Об этом 27 апреля заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

"В России мы находимся скорее на плато или на мягком снижении, но не везде", - сказала она в интервью телеканалу "Россия 24".

Вуйнович обратила внимание, что сегодня ежесуточно в России выявляется более 8 тысяч заболевших. Она напомнила, что в прошлом году при самой низкой заболеваемости ежедневно заражались 5 тысяч человек, при максимальной - 12 тысяч.

"То есть, мы видим, что вирус сейчас еще живет среди людей и размножается", - подчеркнула представитель ВОЗ, напомнив о необходимости соблюдения ограничительных мер.