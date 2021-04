"Вакцинный национализм" забирает жизни людей

Причем речь уже не о дефиците, а об полном исчерпании ресурсов. В моргах и крематориях накапливается большое количество трупов. Из-за безостановочной работы печи некоторых крематориев начали плавиться и выходить из строя. Многие индийцы вынуждены сжигать останки своих близких самостоятельно. Корреспонденты агентства Reuters описали происходящее как "ад на Земле".

Под все более сильным давлением со стороны международного сообщества правительство США наконец-то выступило с заявлением о готовности предоставить Индии медицинские средства, включая сырье для производства вакцин. Однако индийские интернет-пользователи заявили, что "Индия не простит бессердечности, которую США проявили в тот момент, когда люди нуждались в помощи столь отчаянно".

Примерно месяц назад президент США Джо Байден на заседании с лидерами Индии, Австралии и Японии заявил, что США готовы инвестировать средства для оказания помощи Индии в разработке и распределении вакцин во всем мире. Однако, после того, когда ситуация с эпидемией коронавируса в Индии внезапно обострилась, Госдепартамент США 22 апреля, как и прежде, холодно отклонил просьбу индийской стороны снять запрет на экспорт сырья для разработки вакцин под предлогом преимущественного обеспечения права американцев на прививку.

Между тем, ситуация с эпидемией COVID-19 в Индии стремительно ухудшается. За последние 4 дня уже зарегистрированы более 1,2 миллиона новых случаев заражения. Индия нуждается не просто в сырье, а в вакцинах прямого применения, которую можно использовать сразу же. В связи с этим, в индийской газете The Hindu был опубликован полный горечи и разочарования комментарий, где констатируется, что хотя США и дали обещание оказать помощь, они не упомянули о предоставлении вакцин прямого применения.

Коронавирус вызывает ужас, но ещё более страшным становится растущее равнодушие и корысть человеческих сердец. Ныне вакцинный национализм выступает серьёзным, если не сказать, что главным препятствием в глобальной сплочённой борьбе с пандемией.

Хотя Индия является одним из крупнейших в мире производителем вакцин, на сегодня лишь 8,6 процента индийцев получили хотя бы одну дозу вакцины. Ситуация в других менее развитых странах обстоит ещё худшим образом. Статистика Оксфордского университета показывает, что в Нигере, Камеруне, Ливии и Папуа-Новой Гвинее уровень вакцинации первой дозой составляет менее одной тысячной доли процента. Для сравнения: в США уровень вакцинации достиг 41,5 процента, в Великобритании эта цифра составила 50, в Израиле - 61 процент.

Согласно докладу Университета Дьюка, в июле этого года США будут располагать более чем 300 миллионами доз вакцины против коронавируса. Таким образом, речь идет о переизбытке - внутреннее предложение превысит спрос. Несмотря на то, что несправедливое распределение вакцины против коронавируса ставит под угрозу жизни людей бедных стран, богатые страны придерживают вакцины и контролируют сырьё для её производства в спекулятивных и других целях. Вакцинный национализм в прямом смысле отнимает жизни людей бедных стран, помогает вирусу убивать.

Что ещё хуже, обострение ситуации с эпидемией в Индии в сочетании с экспортными ограничениями США и прочие сложные факторы, будут замедлять прогресс в производстве вакцины против коронавируса. Тем странам, которые с нетерпением ждут вакцины, возможно, придётся ждать дольше. А это значит лишь одно - ещё больше жертв.

Недавно эпидемиолог медицинской школы Гарвардского университета Ингрид Кац и еще несколько медицинских экспертов опубликовали в журнале The New England Journal of Medicine статью, в которой указали, что фундаментальная проблема нынешнего несправедливого распределения заключается в том, что вакцины против коронавируса и ключевые медицинские средства рассматриваются как товары, а не как общественные блага.

Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер в недавнем интервью прямо заявил, что если вакцины против коронавируса не будут распространяться справедливо в глобальном масштабе, то эта пандемия "принесет миру больше конфликтов, больше насилия и больше бедности".