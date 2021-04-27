Верховный суд объяснил, как оспорить алименты

Отец, не согласный с размером алиментов, все равно должен их платить. Иначе будет записан в злостные алиментщики и наказан. Однако есть правовые механизмы, позволяющие оспорить назначенную сумму. Если на папашу действительно взвалили непосильный или несправедливый финансовый груз, можно попытаться добиться скидки.

Верховный суд РФ утвердил постановление пленума, детально прописывающее, как наказывать за неуплату алиментов. Важный момент: принципиальное несогласие с установленной суммой алиментов не является уважительной причиной для невыплат.

В документе перечислены причины неуплаты, которые можно посчитать уважительными. Например,болезнь, задержки зарплаты, призыв на военную службу. Но, как только появятся деньги, долги перед детьми надо погасить. А многие не платят потому, что назначенная сумма кажется им слишком большой. У них есть право доказывать в суде, что счет завышен и т.п. Однако если решение вступило в силу, вариантов нет: надо платить. Иначе человека привлекут к ответственности.

По данным Судебного департамента при Верховном суде РФ, за год по статье 5.35.1 КоАП за неуплату алиментов без уважительных причин были наказаны 95,1 тысячи человек.

"Сегодня закон предусматривает преюдицию: в первый раз неплательщика алиментов привлекают к административной ответственности. Если в течение определенного срока после этого гражданин не начнет погашать свои долги, то он может быть привлечен уже к уголовной ответственности", - рассказал председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Сам по себе факт несогласия с размером алиментов не является уважительной причиной не платить

Он отметил, что за год к уголовной ответственности за неуплату алиментов на детей были привлечены 37,9 тысячи человек. Еще 19 человек были привлечены за неуплату алиментов в отношении родителей.

"На практике возникает масса вопросов, связанных с привлечением к ответственности злостных неплательщиков алиментов. Подготовленные разъяснения пленума Верховного суда РФ помогут решить многие из этих вопросов", - говорит он.

Например, пленум перечислил правовые способы, с помощью которых можно изменить размер алиментов. "Лицо вправе разрешить вопрос об изменении размера алиментов в порядке, предусмотренном законом (статьи 101, 102, 119 Семейного кодекса Российской Федерации)", говорится в постановлении.

Как поясняет адвокат Екатерина Тягай, законом предусмотрена возможность изменения, расторжения и признания недействительным соглашения об алиментах. Стороны могут своим соглашением в любое время изменить размер алиментов.

"В случае, если договориться об изменении размера алиментов не удалось, но при этом материальное или семейное положение сторон соглашения существенно изменилось, заинтересованная сторона (то есть как плательщик, так и получатель алиментов) вправе обратиться в суд с иском об изменении или о расторжении этого соглашения, - говорит она. - При решении вопроса об изменении или о расторжении соглашения об уплате алиментов суд вправе учесть любой заслуживающий внимания интерес сторон".

По ее словам, важным пунктом является констатация того, что сам по себе факт совместного проживания лица, обязанного уплачивать алименты, с получателем алиментов не может расцениваться как основание для признания причины неуплаты алиментов уважительной.